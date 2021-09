Stardew Valley: Schluss mit Updates? Der Entwickler spricht Klartext

Wird es weiterhin neue Inhalte für Stardew Valley geben? Der Entwickler hat Antworten. Bildquelle: Chucklefish.

Seit 2016 beglückt Stardew Valley die Farming-Freunde auf der ganzen Welt. Seit dem Release ist das Spiel von Alleinentwickler Eric Barone immer wieder mit Updates und somit neuen Inhalten versorgt worden. In einem Livestream spricht er jetzt über die Zukunft von Stardew Valley und hat dabei ernüchternde Nachrichten im Gepäck.

Das Ende für Stardew Valley?

Seit mehr als fünf Jahren begeistert die pixelige Welt von Stardew Valley die Spieler und Spielerinnen. In einem Livestream des ersten Stardew-Valley-Cups konnte die Community Entwickler Eric Barone einige Fragen zum Farming-Hit stellen.

Dabei wurde deutlich, dass der alleinige Entwickler zurzeit keine konkreten Pläne für neue Updates besitzt und sich voll und ganz auf sein nächstes Spiel fokussiert.

Zwar schließt er die Möglichkeit nicht komplett aus, aber er weiß es zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht. Angestoßen wurde das Thema durch die Frage, ob es zukünftig Mods geben wird, mit denen Spielerinnen alle NPCs im Spiel heiraten können.

Barone erklärt, dass es eine Menge an Arbeit kostet, weitere Heiratskandidaten in das Spiel zu integrieren, auch wenn die Charaktere schon im Spiel vorhanden sind.

Er würde sich freuen, wenn es weitere Kandidaten geben würde, habe sogar schon zwei existierende NPCs im Kopf, die perfekt dafür wären. Doch im gleichen Atemzug will er den Fans dazu keine Hoffnungen machen und sagt explizit, dass das nicht heißt, dass es weitere Updates geben wird.

(Quelle: Twitch)

Ein neues Spiel ist auf dem Weg

Das letzte große Update von Stardew Valley gab es im letzten Jahr und hat die Ingwerinsel sowie das Strand-Leben ins Farming-Abenteuer gebracht. Ob es also ein Update 1.6 geben wird, bleibt fraglich.

Offenbar will sich Barone frischen Inhalten widmen, was auch verständlich wäre, immerhin arbeitet er schon seit über zehn Jahren an Stardew Valley.

Er sprach auch über sein nächstes Spiel und verrät, dass es sich erneut um ein Top-Down Pixel-Game handelt wird und Ähnlichkeiten zu Stardew Valley hat. Auch wenn es dieses Mal kein Farming-Game wird. Er möchte es schon bald vorstellen, also müsst also wohl nicht mehr lange darauf warten.

