Skyrim am Limit: Ultimative Grafik-Power lässt PCs schmelzen

Ein Skyrim-Spieler zeigt, wie Skyrim aussehen kann, aber nicht unbedingt sollte.

Obwohl The Elder Scrolls 5: Skyrim fast 10 Jahre alt ist, kann sich das kalte Himmelsrand immer noch sehen lassen. Einem Spieler ist das jedoch nicht genug. Er verwandelt das Rollenspiel in ein so prächtiges Grafik-Wunder, dass es seinen PC beinah in die Knie zwingt.

Skyrim kann einfach unglaublich aussehen

Seit 10 Jahren versuchen Fans alles aus The Elder Scrolls 5: Skyrim herauszuholen. Sie verändern das Aussehen der Städte, erschaffen neue Waffen und Rüstungen oder bauen sogar ganz neue Spiele auf dem Fundament des Rollenspiels. Der Reddit-User ShoddyCover hat seinen PC jetzt mit mehreren Grafik-Mods an das ultimative Limit getrieben.

Auf den ersten Blick sieht der Wald in dem sich der Spieler befindet tatsächlich fotorealistisch aus. Die Sonne scheint durch das Blätterdach auf den Waldboden hinab, während Äste und kleine Pflanzen im Wind wehen. Die Grafik-Pracht kommt jedoch mit einem Preis, denn dieses neue Skyrim läuft alles andere als flüssig.

Skyrim-Video sieht fotorealistisch aus

ShoddyCover macht in seinem Post selbst Witze darüber, dass er beim Spielen riechen konnte, wie sein PC brennt. Der User PininfarinaIdealist hält ihn trotzdem dazu an, weiterzumodden. Immerhin habe er immer noch ein paar Frames übrig. Auch der User operationKFox ist von dem Ergebnis schwer beeindruckt. Bis zu dem Wechsel in die Third-Person-Perspektive habe er gedacht, dass es ein echtes Video in einem Wald sein muss.

Falls ihr glaubt, dass euer PC die Grafik-Bombe besser verträgt, hat euch ShoddyCover die Liste der verwendeten Mods zur Verfügung gestellt.

