Shooter-Hit: Nach 14 Jahren mit unglaublicher Grafik aufgemöbelt

Bioshock in zeitgemäßer Optik? Ein Fan liefert ein erstaunliches Video. Bildquelle: 2K Games, Getty Images/AaronAmat.

Der besondere Action-Hit Bioshock hat mitterlweile mehr als ein Jahrzehnt auf dem Buckel, was man dem beliebten Spiel heute auch ansieht. Höchste Zeit für einen Fan, selbst Hand anzulegen und dem Kult-Game ein kleines Grafik-Updgrade zu spendieren. In einem Video zeigt er eindrucksvoll, wie der Shooter heute aussehen könnte.

YouTuber noodlespagoodle hat in einem schicken Video gezeigt, wie gut ein Remake des Shooter-Klassikers Bioshock aussehen könnte. Mit der Unreal Engine 5 erstrahlt die Unterwasser-Welt von Rapture in einem ganz neuen Licht.

Bioshock-Remake glänzt dank Unreal Engine 5

noodlespagoodle hat sich für sein Remake nicht einfach ein bereits existierendes Level aus Rapture ausgesucht, sondern mit Original-Texturen aus dem Spiel einen völlig neuen Abschnitt geschaffen. Im Ergebnis zeigt das Video vertraute (wenn auch wesentlich aufgehübschte) Umgebungen und wirkt gleichzeitig fremd und neu – ein perfekter Mix für das Franchise.

Schaut euch hier das Bioshock-Remake im Video an:

Zudem wurden für das Remake die Stimmen der Original-Voice-Actors sowie bekannte Waffen übernommen. Selbstverständlich haben auch ein Big Daddy und eine Little Sister einen Auftritt im Video. Was es mit den beiden Katzen auf sich hat, wird jedoch nicht genauer erläutert.

Fan-Remake: Shooter-Klassiker sieht hervorragend aus

Wie an dem YouTube-Video unschwer zu erkennen ist, sieht Bioshock in der Unreal Engine 5 wie ein echtes Next-Gen-Spektakel aus. Leider hat Schöpfer noodlespagoodle nicht vor, diese Demo des Spiels öffentlich zugänglich zu machen, sondern sieht sie schlicht als Hommage an den Kult-Hit. 2014 hatte er bereits mit der Unreal Engine 4 ein vergleichbares Projekt zur Schau gestellt. (Quelle: PCGamesN)

Vielleicht kann Publisher 2K Games ja sogar insgeheim bei dem Remake visuell die eine oder andere Inspiration für Bioshock 4 finden. Der Nachfolger soll bereits in Arbeit sein, allerdings sind die Informationen zu dem Projekt aktuell noch sehr rar gesät.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die besten Fan-Remakes:

Die Bioshock-Trilogie hat 2016 ein offizielles Remaster erhalten, doch so hübsch wie in noodlepagoodles Video sehen die drei enthaltenen Spiele nicht aus. Ob Fans möglicherweise irgendwann ein echtes Remake der Shooter-Trilogie erhalten könnten, ist aktuell nicht bekannt – ausschließen sollte man es bei dem Kult-Status von Bioshock aber nicht.