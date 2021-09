Nintendo-Fan präsentiert kontroverses Feature, das die Switch verbessern soll

Ein Nintendo-Fan hat einen Vorschlag dafür, wie die Switch noch besser werden könnte. (Bildquelle: Getty Images / AaronAmat)

Verbesserungsvorschläge für Nintendos Heim - und Handheldkonsole haben Fans immer mal wieder. Ein Spieler präsentiert nun aber ein besonders interessantes Konzept, das anhand von Bildern zeigt, was die Switch noch ausbessern könnte. Die Fans hassen und lieben es zugleich.

So soll es Nintendo den Spielern recht machen

Schon in der Vergangenheit wurden die Features der Nintendo Switch von Fans analysiert, kritisiert und verteufelt. So sei zum Beispiele der Nintendo eShop zu unübersichtlich – er beherberge zu viele schlechte Spiele, weshalb ein Bewertungssystem von Nöten wäre.

Ein anderer Kritikpunkt scheint für viele aber auch das User Interface, also die Benutzeroberfläche, zu sein. Ein designaffiner Spieler hat es sich deswegen nun zur Aufgabe gemacht, das Hauptmenü der Nintendo Switch ein wenig auszubauen – zumindest für ein paar Bilder auf Reddit:

Wie viele andere Fans will auch porcorousseauu praktische Features der 3DS-Zeit wieder modern machen. Wenn es nach ihm ginge, sollte die Switch Ordner zurückbringen, in die ihr eure Spiele einsortieren könnt. So könnten Indie-Games, wie im Beispiel, ihr eigenes kleines Segment bekommen.

Beim Anwählen eines Spiels sollen Achievements, News und DLCs in einem aufklappbaren Fenster erscheinen und weitere Interaktionen ermöglichen. Außerdem sollen weitere Optionen nicht mehr über und unter der Spielauswahl zu finden sein, sondern stattdessen links.

Was sagen Switch-Kenner dazu?

In den Kommentaren zum Reddit-Post wird heiß darüber diskutiert ob die UI-Änderung eine sinnvolle wäre. Viele befürworten das neue, erdachte Design und feiern die Möglichkeit Anpassungen an persönliche Vorlieben vorzunehmen.

Andere kritisieren jedoch, dass das Hauptmenü plötzlich überladen und unleserlich aussieht. Ein älterer User bevorzugt, wie simpel das echte Menü gestaltet ist.

