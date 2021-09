5 Jahre alter Strategie-Hit wird dank Steam-Sale zum Topseller

Strategie-Hit ist auf Steam gerade deutlich günstiger. Bildquelle: Getty Images/ max-kegfire

Strategie-Fans aufgepasst. Ein großer Rundenstrategie-Hit ist auf Steam gerade im Angebot. Obwohl Sid Meier's Civilization 6 bereits fünf Jahre alt ist, hat das Spiel im Laufe der Zeit viele neue Erweiterungen und Updates erhalten.

Strategie-Hit kostet auf Steam gerade viel weniger

Fünf Jahre nach seinem Release hat sich Sid Meier's Civilization 6 grundlegend verändert. Durch zwei große Erweiterungen, zahlreiche Anführer-DLCs und einem Season-Pass ist das Rundenstrategiespiel deutlich größer, aber auch deutlich teuer geworden. Glücklicherweise kann Steam in diesem Punkt nachhelfen.

Bis zum 16. September wird das Grundspiel sowie alle Zusatzinhalte deutlich günstiger angeboten. Die komplette Anthology-Edition ist beispielsweise um 86 Prozent reduziert und kostet nur noch 29,88 Euro statt 209,85 Euro. Noch günstiger ist die Platinum-Edition, die nur noch 14,68 Euro statt 167,91 Euro kostet. Hierbei müsst ihr jedoch auf die Inhalte des Season Pass verzichten, der neue Zivilisationen und besondere Spielmodi wie den Apokalypsen-Modus enthält.

Civilization 6 | Das Aufbaustrategiespiel - jetzt auch für Konsole

Civ 6 erreicht die Topseller-Liste

Bei den Spielern auf Steam kommt der Sale gut an. So erreicht die Anthology-Edition den zehnten Platz der Steam-Topseller-Liste. Die Patinum-Edition verpasst den Einzug in die Top 10 knapp und landet auf dem 12. Platz. Neueinsteiger sollten in Erwägung ziehen, sich die Erweiterungen Gathering Storm und Rise and Fall gleich zu Beginn zuzulegen, da diese viele neue Spielmechaniken mit sich bringen und einige Elemente des Grundspiels verändern.

Falls ihr Sid Meier's Civilization 6 bereits in und auswendig kennt, können wir euch außerdem Humankind empfehlen. Der Civ-Herausforderer behandelt ebenfalls den Aufstieg verschiedener Zivilisation aber bringt auch einige Neuerungen mit. Mehr Informationen findet ihr in unserem Test zu Humankind.

Humankind Day One Edition (PC) (64-Bit)

Sid Meier’s Civilization 6 ist dank einem großen Steam-Sale wieder in der Liste der Topseller. Sowohl das Grundspiel als auch alle Zusatzinhalte sind gerade deutlich günstiger. Besonders entscheidend sind dabei die beiden Erweiterungen Gathering Storm und Rise and Fall.