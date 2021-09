Ubisoft verschenkt Far Cry 3 – bis die Zeit abläuft

Ubisoft gibt sich wieder spendabel und verschenkt für kurze Zeit den besten Teil der Far-Cry-Reihe.

Während Far Cry 6 nächsten Monat erscheinen soll, gibt sich Entwickler Ubisoft zuvor nochmal richtig nostalgisch: Für kurze Zeit könnt ihr Far Cry 3 kostenlos abstauben. Eine interessante Gelegenheit für alle Spieler, um den (laut vieler Fans) besten Teil der exotischen Shooter-Reihe nachzuholen.

Far Cry 3: Wer schnell ist, kann es kostenlos abstauben

Exotische Schauplätze, brachiale Ballereien, charismatische Bösewichte – kein Teil hat die Stärken von Far Cry besser auf den Punkt gebracht als Far Cry 3. Auch wenn der Shooter nicht vor der Ubisoft-Formel verschont geblieben ist, gilt er bei vielen Fans als der beste Teil der Reihe. Entwickler Ubisoft hat sich entschieden, Far Cry 3 für kurze Zeit zu verschenken.

Bereit für Nostalgie? Kehrt nach 9 Jahren auf die Höllen-Insel zurück:

Um die PC-Version von Far Cry 3 zu erhalten, müsst ihr euch bei Ubisoft Connect anmelden und dort das Spiel abstauben. Das Angebot geht noch bis zum 11. September, 8 Uhr 30.

Far Cry 3 – Drei Gründe, warum ihr es nachholen solltet

Nach dem trockenen Afrika von Far Cry 2 stellt das Inselparadies des dritten Teils eine willkommene Abwechslung dar: Malerische Wasserfälle, dichte Dschungellandschaften, überwucherte Tempel und Küstendörfer - der neue Schauplatz wirkt sowohl wunderschön als auch unglaublich bedrohlich, ganz im Sinne der doppelbödigen Geschichte.

Um dem Piraten Einhalt zu gebieten, stehen dem Spieler eine Vielzahl an Waffen zur Verfügung: Pistolen, Gewehre, Schrotflinten, Scharfschützengewehre, Granatenwerfer, aber auch Bögen und Flammenwerfer laden dazu ein, dem Gegner ordentlich einzuheizen. Hinzu kommt, dass mit jeder Waffenart eine spezielle Taktik verknüpft ist. Ob ihr als Rambo oder Assassine spielt, jeder Stil hat seinen eigenen Reiz.

Um zu einem der Alleinstellungsmerkmale von Far Cry 3 zu kommen: Vaas Montenegro steht ikonischen Bösewichten wie dem Joker aus Batman Arkham City oder Frau Engel aus Wolfenstein in Nichts nach . Wenn er den Spieler nicht gerade mit Benzin überschüttet, gibt er eine seiner verrückten Lebensweisheiten zum Besten. Sein sprunghaftes Wesen macht ihn zu einer absolut unberechenbaren Gefahr.

Ihr wollt doch lieber im neuesten Teil mit einer Rebellenarmee einen Diktator stürzen? Dann schaut euch gerne Far Cry 6 an:

Far Cry 6

Bis zum 11. September können PC-Spieler über Ubisoft Connect PC das gefeierte Far Cry 3 kostenlos ergattern. Ein guter Zeitvertreib, um sich auf Far Cry 6 vorzubereiten, das am 7. Oktober für PC und Konsolen erscheinen soll.