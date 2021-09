Stardew Valley hat ein Eheproblem – ihr ruiniert Leben

Steht ihr dem wahren Glück der Personen in Stardew Valley nur im Weg? Bildquelle: Chucklefish, Getty Images/Koldunova_Anna.

Zum echten Farmerglück gehört in vielen Fällen eine krönende Hochzeit und anschließende Ehe. So auch in Stardew Valley. Doch habt ihr euch schonmal gefragt, ob eure Auserwählten dieses Leben überhaupt wollen? Das Farming-Game hat laut Fans nämlich ein gehöriges Eheproblem.

Stardew Valley: Eure Partner geben alles für euch auf

Stardew Valley bietet eine breite Palette an verschiedenen Charakteren, die ihr im Spiel ehelichen könnt und für jeden sollte ein passender Kandidat dabei sein.

Doch was passiert eigentlich nach der Hochzeit mit eurem angetrauten Partner? Traurigerweise verändern einige Ehepartner nach der Hochzeit ihre Persönlichkeit und geben zudem ihr eigenständiges Leben auf, um zukünftig voll und ganz für den Bauernhof und euch da zu sein. (Quelle: Game Rant)

Bevor euer Herzblatt bei euch einzieht, geht ihr auf Camping-Trips mit Emily oder küsst Abigail in den Minen. Doch mit diesen besonderen und schönen Aktivitäten scheint nach der Trauung einfach Schluss zu sein.

Während wenige Charaktere wie Emily ihrem Job in der Kneipe weiterhin nachgehen, drehen sich die meisten Interaktionen des Partners nur noch um die Farm oder die gemeinsamen Kinder. So erlebt ihr nach der Heirat eine langsam fortschreitende Veränderung eures Angetrauten und Spieler von Stardew Valley äußern nun, dass ihr als Farmer das Leben eures Partners ruiniert. Zumindestens von einigen Figuren im Spiel.

Ein Beispiel dafür ist Leah, welche ihr Hobby der Kunst vollkommen links liegen lässt, weil sie zu beschäftigt damit scheint, euch jeden Tag zu bekochen und für die Farm da zu sein. Ein weiteres Beispiel ist Sebastian, der immer den Traum hegte, in die große Stadt zu ziehen und diesen Wunsch verwirft, sobald er mit euch verheiratet ist.

Was wäre also mit diesen Personen, wenn ihr niemals deren Lebensweg gekreuzt hättet, stellt es euch mal vor (Natürlich solltet ihr dies alles mit einem Augenzwinkern sehen, ihr runiniert schließlich nur virtuelle Leben).

Das Farming-Game braucht bessere Ehe-Interaktionen

Doch es gibt Hoffnung am Horizont. Mit der Zeit sind neue Interaktionen in Stardew Valley hinzugefügt worden. So will Elliot während eines Herzevents auf eine Buchtour gehen und verfolgt damit weiterhin seine eigenen Ziele.

Es wäre schön, wenn Stardew Valley weiterer solcher Interaktionen einbauen könnte und im späteren Spielverlauf der Ehe mehr Leben einhauchen würde. Vor allen Dingen mit Fokus auf das eigenständige Leben des Ehepartners. Viele Spieler wünschen sich zudem zusätzliche Interaktionen zwischen den Partnern oder besondere Events, wie das Feiern von Jahrestagen oder der Geburtstage der Kinder.

Leider werden Spieler und Spielerinnen wohl erstmal auf weitere Updates zum Spiel verzichten müssen, doch immerhin können PC-Spieler auf Mods ausweichen:

Sobald in Stardew Valley die Hochzeitsglocken geläutet haben, dreht sich das Leben eurer Auserwählten hauptsächlich um euren Bauernhof. Dabei wandelt sich die Persönlichkeit und Wünsche und Träume werden vergessen. Mehr Interaktionen in der Ehe und eigenständige Aktivitäten könnten dem gemeinsamen Leben mehr Spannung verleihen.