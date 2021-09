Gewinnspiel: Holt euch 3 x Ghost of Tsushima Director's Cut

Wie kann ein optisch so opulent gestaltetes und spielerisch hochwertiges Game wie Ghost of Tsushima in noch höhere Sphären aufsteigen? Die Antwort lautet: Durch einen Director's Cut, der den Inhalt auch noch erweitert und die Technik an die Möglichkeiten der PlayStation 5 anpasst. Mit etwas Glück können drei von euch nun diesen Director's Cut gewinnen.

Seit dem Release von Ghost of Tsushima im Sommer 2020 für die PS4 erfreut sich das Spiel von Entwickler Sucker Punch Games größter Beliebtheit und erntet viel Lob für seine malerisch schöne Präsentation sowie sein ausgereiftes Gameplay. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, werft mal einen Blick in unseren Test. Darin schneidet das Samurai-Abenteuer überdurschnittlich gut ab:

Seit dem 20. August dieses Jahres gibt es auch den Ghost of Tsushima Director’s Cut, der das bekannte Spiel nicht nur um einige Inhalte und Spielmodi erweitert, sondern auch technisch auf den neuesten Stand hebt. Das sind die neuen Inhalte des Director's Cut:

Insel Iki-Erweiterung

Online-Koop-Modus "Legends"

Digitales Mini-Artbook

Kommentar des Directors

1 Technikpunkt

Talisman der Gunst Hachimans

"Held von Tsushima"-Skin-Set

Besitzer einer PS5 dürfen sich über folgende Neuerungen freuen:

Dynamische 4K-Auflösung mit bis zu 60 FPS

Haptisches Feedback und Widerstand der adaptiven Trigger des DualSense™ Wireless-Controllers

3D-Audio mit Stereokopfhörern (analog oder per USB-Anschluss)

Japanische Lippensynchronisation.

Fortschritt der PS4-Version kann auf das PS5-Spiel übertragen werden

Und jetzt aufgepasst! Für drei unserer Leserinnen und Leser hat uns PlayStation nicht nur das Spiel als Download, sondern auch noch einen Mini-Soundtrack für jeden Gewinner zur Verfügung gestellt. Noch nicht genug? Kein Problem! Einer der drei Gewinner erhält noch zusätzlich ein spezielles Poster sowie ein kleines Merch-Paket. An dieser Stelle auch vielen Dank an PlayStation für die tollen Preise!

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Wir fordern euch zum ehrenvollen Schwertkampf heraus! ... Nein, natürlich nicht. Stattdessen beschränken wir uns auf eine Frage. Passt gut auf!

Während der nahezu konstant tobenden feudalen Kriege im alten Japan gab es keine nationale Armee, Samurai gab es auch nur verhältnismäßig wenige. So wurden sozusagen Samurai-Fußsoldaten etabliert, die jedoch in Bezug auf Ausbildung und Kampffertigkeit nicht mit den Samurai mithalten konnten, dafür aber durch ihre schiere Anzahl eine gewisse Schlagkraft aufwiesen. Die Frage lautet: Wie nennt man diese Soldaten?

a) Onsen

b) Tengu

c) Shichimi Togarashi

d) Ashigaru

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "SAMURAI".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten euren Preis im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können. Die Game-Codes kriegt ihr natürlich per Mail.

Eure Adressdaten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Dienstag, der 14. September 2021 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!