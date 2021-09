Das beste Star-Wars-RPG ist zurück: Fans haben Ängste und Hoffnungen

Eines der besten Star-Wars-Spiele bekommt ein Remake für PC und PS5. Bildquelle: Getty Images/ Deagreez/ AaronAmat

Sony und Lucasfilm Games machen es offiziell. Ein wahrer Meilenstein unter den Star-Wars-Spielen bekommt ein Remake für PlayStation 5 und PC. Die Rückkehr von Darth Revan erfüllt die Fans mit viel Vorfreude aber auch mit Angst.

Eines der besten Star-Wars-Spiele bekommt ein Remake

Wenn sich Fans die goldene Ära der Star-Wars-Spiele ins Gedächtnis rufen, werden die meisten sofort an Star Wars: Knights of the Old Republic denken. Während einem PS5-Showcase gibt Sony jetzt bekannt, dass der Rollenspiel-Meilenstein von BioWare ein Remake bekommt.

Für das Remake haben sich Aspyr Media, Sony Interactive Entertainment und Lucasfilm Games zusammengetan. Bis auf einen kurzen Teaser-Trailer gibt es allerdings noch nichts von dem Spiel zu sehen. Auch einen Releasetermin steht noch nicht fest. Auf Twitter bestätigt Lucasfilm Games, dass das Remake für PlayStation 5 und PC erscheinen wird. Da der PlayStation-Blog jedoch schreibt, dass es sich zuerst um einen "Konsolen-Exklusivtitel" für die PS5 handelt, ist es gut möglich, dass die PC-Version erst später erscheinen wird.

Knights of the Old Republic: Erster Teaser-Trailer zum Remake

Was halten die Fans von dem Kotor-Remake?

Auf Reddit sorgt die Ankündigung des Kotor-Remakes für Begeisterung. Eine große offene Frage ist jedoch, ob die Story des Spiels angepasst wird, um in den aktuellen Star-Wars-Kanon zu passen. Einige Fans befürchteten hierbei jedoch, dass die beliebte Geschichte des Rollenspiels zu sehr verändert wird.

Ebenso unklar ist aktuell noch, wie das tatsächliche Gameplay des Remakes aussehen wird. Während einige Fans das alte Kampfsystem, das stark auf Rollenspielelemente setzt, auf keinen Fall verlieren wollen, wünschen sich andere hier zeitgemäße Anpassungen. Der User BizzarroJoJo schreibt, dass er sich ein Kampfsystem wie im Final Fantasy 7 Remake wünscht. Die Kämpfe dort werden in Echtzeit geführt, wobei jeder Charakter eigene Fähigkeiten besitzt. Zusätzlich kann das Spiel pausiert werden kann, um Attacken zu planen und Items einzusetzen.

Sony und Lucasfilm Games kündigen ein Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic an. Die Fans diskutieren jetzt darüber, wie stark die Elemente des Rollenspiel-Klassikers verändert werden dürfen. Während die Geschichte unbedingt gleich bleiben soll, wollen einige Fans ein zeitgemäßeres Gameplay.