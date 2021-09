In Zusammenarbeit mit PlayStation verlosen wir tolle Preise zu Ratchet & Clank: Rift Apart.

Das Action-Adventure Ratchet & Clank: Rift Apart ist auf der PlayStation 5 eingeschlagen wie eine Bombe und nutzt die Technologien der Next-Gen-Konsole optimal aus. Auch ihr könnt euch mit etwas Glück bald in die Abenteuer des Lombax und seinem mechanischen Freund stürzen. Drei von euch können das Spiel nämlich jetzt bei uns gewinnen.

Seit dem Release von Ratchet & Clank: Rift Apart können sich Freunde der Abenteuer-Reihe wieder mit aller Lieblings-Lombax Ratchet und Kumpel Clank freudig durch die Shooter-Welt feuern. Mit diesem Teil erstmalig auch auf der PlayStation 5 und das macht ordentlich Laune.

Denn die DualSense-Funktionen und die blitzschnellen Ladezeiten der Next-Gen holen das Allerbeste aus dem intergalaktischen Abenteuer heraus. Das finden nicht nur Spieler und Spielerinnen weltweit, die das Game mit Lob überhäufen, auch in unserem Test kommt Ratchet & Clank: Rift Apart äußerst positiv weg:

Und das Beste: Drei unserer Leser und Leserinnen können das hochgelobte Jump 'n' Run nun bei uns gewinnen! Dafür hat uns PlayStation nicht nur reine Download-Codes für das Spiel zur Verfügung gestellt, sondern jeder Gewinner erhält auch noch tolle Bonusinhalte obendrauf.

Doch das war noch nicht alles – ein Glückspilz bekommt zusätzlich eine limitierte Sammlerbox von Ratchet & Clank: Rift Apart. Darin befindet sich unter anderem cooles Merch zum Spiel.

Damit auch vielen Dank an PlayStation für die tollen Gewinne!

Ihr wollt gewinnen? Das solltet ihr tun

Richtet eure Blaster-Pistolen und macht euch auf eine kleine Frage gefasst. In Ratchet & Clank: Rift Apart gesellt sich eine neue Verbündete an die Seite des Dream-Team-Duos.

Die Lombax-Widerstandskämpferin trifft zunächst auf Clank und schließt sich damit dem Dimensions-Abenteuer an. Die Frage ist: Wie heißt die neue Lombax-Dame?

a) Luna

b) Talwyn

c) Rivet

d) Ryana

Eure Antwort könnt ihr uns per Mail an aktion@spieletipps.de schicken und befolgt dabei bitte unbedingt diese Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "LOMBAX"

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten euren Preis im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können. Die Game-Codes kriegt ihr natürlich per Mail.

Eure Adressdaten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Montag, der 20. September 2021 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden – wie oben erwähnt – ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!