PS5-Update: Entscheidendes Konsolen-Feature wird endlich nachgereicht

Alle PS5-Besitzer müssen nicht mehr länger warten. Bild: spieletipps / Getty Images - Tomasz Śmigla

Falls ihr eine PlayStation-5-Konsole in euerem Gaming-Room stehen habt, bekommt ihr nun ein umfangreiches Systemsoftware-Update spendiert. Die Aktualisierung hat jede Menge Neuerungen im Gepäck und sorgt endlich für eine wichtige Funktion.

PlayStation 5: Speichererweiterung per SSD für alle

Das September-Update von Sony bringt viel Neues auf eure PlayStation 5. Neben Verbesserungen am Interface, Remote Play über mobile Netzwerke und der Integrierung von 3D-Sound für TV-Lautsprecher bekommt ihr nun endlich mehr theoretischen Speicherplatz zur Verfügung gestellt.

Was bisher nämlich nur in Zusammenspiel mit der Beta-Firmware funktioniert hat, ist nach der Installation des Updates auch ganz offiziell für alle Besitzer einer PS5 möglich. Ob ihr das Standard-Modell oder die Digital-Edition der Konsole besitzt, spielt dabei keine Rolle.

Je nachdem wie tief eure Geldbörse ist, könnt ihr die Speicherkapazität eures Sony-Flaggschiffs jetzt um mehre Terabyte per sogenannter M.2-SSD erweitern. Damit gehört das leidige Speicherplatzproblem endgültig der Vergangenheit an (Quelle: PlayStation Blog).

Worauf ihr dabei achten müsst, zeigen euch die Kollegen von GIGA TECH:

Perfekt fürs PS5-Upgrade: Samsung 980 PRO bei Amazon anschauen

Mobiles Remote-Play auf PS5 und PS4

Damit ihr den zusätzlichen Speicher noch sinnvoller nutzen könnt, bietet Sony obendrein ein weiteres Extra. PS Remote Play ist ab sofort auch unterwegs auf eurem Handy, Tablet oder Laptop verfügbar.

Mit der mobilen Bildschirmübertragung für die PS-App springen die Japaner nun – in weiteren Teilen – auf den zunehmend länger werdenden Streaming-Zug auf. Wer noch keine PS5-Konsole hat, geht an dieser Stelle aber nicht leer aus. Auch Besitzer einer PS4 wurden an dieser Stelle bedacht.

Je nach Betreiber können Verfügbarkeit und Qualität variieren. Damit ihr ein optimales Spielerlebnis habt, wird sowohl im Up- als auch Download eine Geschwindigkeit von 15 Mbit/s empfohlen. Um die verbrauchte Datenmenge zu regulieren, könnt ihr die Videoqualität selbst einstellen.

PSN Guthaben-Aufstockung | 20 EUR | deutsches Konto | PS5/PS4 Download Code

Die Software-Aktualisierung steht inzwischen zum Download bereit. Auch das App-Update für iOS könnt ihr euch bereits herunterladen. Die Android-Version wird schrittweise freigegeben.