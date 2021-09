Nintendo Switch: Jetzt sparen bei genialen RPGs, Piraten-Spielen und mehr

Auf der Nintendo Switch gibt es gerade günstige Piraten-Abenteuer und Fantasy-Schlachten abzustauben. (Bildquelle: Ubisoft, Nintendo, Getty Images / Nik01ay)

Auf die richtig großen Switch-Kracher müsst ihr euch noch gedulden? Kein Problem: Wir haben für euch ein paar gute Spiele herausgesucht, die ihr gerade im Sale für besonders wenig Geld abgreifen könnt.

Welche Switch-Spiele könnt ihr momentan günstig abgreifen?

Der Spieleherbst sieht gut aus auf der Nintendo Switch: Metroid Dread soll am 8. Oktober, Mario Party Superstars am 29. Oktober und Shin Megami Tensei 5 am 11. November erscheinen.

Bis dahin bleibt euch aber noch genügend Zeit um noch das eine oder andere Switch-Game zu spielen. Ein Blick auf die aktuellen Sales und Preissenkungen zeigt: Für jeden Geschmack ist etwas mit dabei:

Alle Spiele, die gerade im Nintendo eShop herunteresetzt sind, sind noch bis zum 3. Oktober im Sale. The Outer Worlds bleibt sogar noch eine Woche länger, bis zum 8. Oktober, so günstig.

Ihr wollt mehr tolle wie günstige Spiele für eure Nintendo Switch? In unserer Bilderstrecke findet ihr 11 schöne Spiele, die dauerhaft unter 25 Euro kosten:

Von taktischen JRPGs, über Assassin's Creed bis hin zu Tanz - und Sportspielen – im Nintendo eShop und auf Amazon könnt ihr gerade richtig viel Geld sparen.

Wir hoffen es war etwas für euch dabei und wir behalten die digitalen Marktplätze weiterhin im Auge, um euch die besten Deals zu liefern.