Ein findiger Zelda-Fan sorgt momentan für großes Aufsehen in der Reddit-Community. Mit einer kuriosen Idee und dem nötigen Geschick sowie einigen Chilis kommt Link ganz hoch hinaus. Wir verraten euch, was genau dahintersteckt und wie der Spieler das geschafft hat.

Breath of the Wild: Spieler nutzt neue Fortbewegungsmethode

Auf Reddit kursiert dieser Tage ein interessantes Video zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Mit einem ausgefeilten Kabinettstückchen und dem richtigen Timing verhilft der User tetr4_hc Link in ungeahnte Höhen von Hyrule. Das Mittel seiner Wahl: mehrere Chilischoten.

Und so funktioniert der Trick: Ihr nehmt fünf der scharfen Früchte und werft sie vor euch auf den Boden. Mit der Spezialfähigkeit Revalis Sturm katapultiert ihr nun euch und die Chilis in die Luft und öffnet euer Parasegel. Anschließend schießt ihr mit Brandpfeilen auf die Chilis, welche in Flammen aufgehen und für zusätzliche Aufwinde zu sorgen. Gutes Auge und eine Portion Koordination sind an dieser Stelle gefragt.

Trick vielen Fans von The Legend of Zelda: BotW nicht bekannt

Führt ihr alles korrekt aus, könnt ihr euch auf diese Art mehrfach hochschleudern. Dreimal schafft es tetr4_hc im Video. Besonders für hohe Vorsprünge könnte euch das Manöver also durchaus nutzen. Für alle, die grade neu in das aktuelle Zelda einsteigen: Aufwinde im Spiel zu erzeugen ist grundsätzlich immer mit Gras und feurigen Gegenständen möglich.

Obwohl Zelda-Veteranen den Kniff mit Feuer und Gras sicher kennen, scheint der Trick, den Reddit-Kommentaren nach zu urteilen, vielen Fans bisher nicht bekannt gewesen zu sein. Ihr könnt euch sogar noch deutlich höher in die Luft befördern, als im Video zu sehen, kommentiert tetr4_hc hinterher.

Links Repertoire umfasst noch jede Menge weiterer Erlebnisse. Von eigenwilligen Sprengaktionen) mit Hilfe eures Stasismoduls bis hin zum Öffnen einer durchgeknallten Glitch-Truhe in 80 Meter Tiefe.