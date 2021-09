Breath of the Wild: Härtester Gegner sprengt sich selbst in die Luft

Ein Leune in Breath of the Wild zündet sich selbst an – mehrfach. (Bildquelle: Getty Images / Prostock-Studio, PCH-Vector, YouTube / ConvictedBattler)

Die furchteinflößenden Leunen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind dafür bekannt, ihre Territorien mit aller Macht zu schützen. Ein besonderes Exemplar sprengt sich stattdessen nun selbst in die Luft, wie ein lustiges Video zeigt.

Breath of the Wild: Leune zerstört sich selbst

Bokblins, Echsalfos und selbst Ganon's viele Formen sind ein Kinderspiel verglichen gegen die schreckenerregenden Leunen in der Welt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die riesigen Zentauren streifen durch ihre Reviere und lassen euch in Ruhe, bis ihr ihnen zu nahekommt. Dann vernichten sie unvorbereitete Reisende oft mit einem Schlag.

Ein Reddit-Nutzer hat nun einen Weg gefunden, um den Feuerangriffen der Monster auszuweichen – sodass die Leunen sich selbst in Brand setzen:

User DrewTechs schwebt einfach über dem mächtigen Biest. Alles, was er dann noch tun muss, ist den Angriffen von unten auszuweichen, damit die Feuerbälle zurück auf den Leunen fallen. Und schon hat sich einer der härtesten Gegner im Spiel auf lustige Weise selbst zu Fall gebracht.

Was steckt hinter dem Trick?

Dass Link im Video schweben kann, liegt an einem kürzlich entdeckten Glitch. Wie Speedrunner und Glitch-Jäger iLegendofLinkk nämlich herausgefunden hat, könnt ihr mithilfe von Bomben, Schilden und ein paar gekonnten Knopfdrücken auch ohne Parasegel fliegen:

Place down bomb, Take out Bow, press B + Plus, unequip shield, equip shield after, Pick up bomb, Jump and press B + Plus, unequip shield. pic.twitter.com/og8KWQZgae — LegendofLinkk (@iLegendofLinkk) September 4, 2021

Klar, ihr könntet auch mit eurem ollen Parasegel durch die offene Welt gleiten. Der Glitch hat jedoch ein paar Vorteile: Ihr verbraucht keine Ausdauer und die Höhe, in der ihr anfangs schwebt, bleibt gleich.

Der Trick dürfte nicht nur Speedrunnern neue Türen öffnen, sondern auch zukünftig noch für ein paar lustige Momente in Hyrule sorgen, wie der Reddit-Clip beweist.

Die Leunen sowie die Wächter in Breath of the Wild gelten als die schwierigsten Bosse im Spiel – im Gegensatz zu Ganon. Welche Endbosse unsere Leser und Leserinnen noch zum Schnarchen fanden, erfahrt ihr hier:

Ein anmutiger und mächtiger Leune verstirbt an seinen eigenen Attacken – ein witziges Video auf Reddit zeigt, wie ein neu entdeckter Glitch in The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Böses benutzt werden kann.