Spielt Age of Empires 4 kostenlos – nur für kurze Zeit!

Entdeckt die Welt um euch herum und schützt euer Volk in Age of Empires 4. Bild: Xbox Game Studios

Nach einer Closed Beta im August könnt ihr euch jetzt für einen weiteren Test kostenlos in das Abenteuer von Age of Empires 4 stürzen – und das schon morgen!

Age of Empires 4: Halten die Server den Ansturm aus? Der große Test

Während sich Entwickler Xbox Game Studios bei der vergangenen Closed Beta zu Age of Empires 4 vor allem auf die Spielinhalte konzentrierte, könnt ihr jetzt bei einem Stresstest helfen. Hier wird der Fokus vor allem auf die Server und Systeme gelegt. Ziel ist es, so viele Spieler wie möglich in den technischen Test zu bringen, um sicherzustellen, dass das Matchmaking, die Lobbys und weitere Systeme stabil bleiben.

Ebenfalls ein wichtiger Aspekt ist der Mehrspielermodus. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, gegen die KI zu spielen – das Studio empfiehlt allerdings, gegen andere Teilnehmer anzutreten. Schließlich geht es am Ende darum, so viele Daten von verschiedenen Matchups zu sammeln wie möglich, um auf den geplanten Release am 28. Oktober 2021 vorbereitet zu sein.

Der Test findet vom 17. September (Freitag) um 19:00 Uhr bis zum 20. September (Montag) um 19:00 Uhr statt.

In diesem Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel machen:

Age of Empires 4 | Trailer mit Spielszenen und Releasetermin

Welche Inhalte gibt es und wie nehmt ihr am Test teil?

Während des Testzeitraums habt ihr die Möglichkeit, Mission Zero (das Tutorial des Spiels) auszuprobieren. Dafür stehen euch vier Zivilisationen zur Verfügung: Die Engländer, die Chinesen, das Heilige Römische Reich und die Abbasiden-Dynastie. Für Abwechslung ist auch gesorgt, denn ihr habt fünf verschiedene Karten zur Auswahl.

Ihr habt zwei Möglichkeiten, den Test zu beginnen:

Über die Xbox Insider Hub App auf dem PC. Überprüft einfach die Registerkarte Vorschau für Age of Empires IV, um den Build für den technischen Stresstest herunterzuladen.

Über die Produktseite des Basisspiels von Age of Empires IV auf Steam. Dort findet ihr einen Abschnitt mit dem Titel "Playtest", mit dem ihr beginnen könnt.

Wenn ihr euch schon vorab registrieren möchtet, ist das über den Xbox Insider Hub und auf Steam möglich.

(Quelle: Age of Empires)

Age of Empires 4 könnt ihr jetzt bereits vorbestellen: