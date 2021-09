PS5-Update behebt endlich nerviges Screenshot-Problem

Sony macht Screenshot-Liebhabern eine Freude. Bild: spieletipps / Getty Images - izusek

Besitzer einer PS5 können sich im neuen Software-Update über zahlreiche Änderungen freuen. Neben der langersehnten SSD-Unterstützung und einem erweiterten Remote-Play hat sich Sony auch heimlich dem Screenshot-Icon angenommen.

PS5: Schluss mit lästiger Bestätigung

Viele benötigte Funktionen finden mit dem aktuellen Systemupdate den Weg auf eure PS5-Konsole. Dazu gehört auch die Behebung einer lästigen Problematik mit Screenshots. Wie ihr wisst, bietet der PS5-Controller eine integrierte Create-Taste. Wollt ihr eine Kopie eures Bildschirms erstellen, könnt ihr das unkompliziert über diesen Button erledigen.

Abhängig von eurer Einstellung könnt ihr festlegen, ob ihr diese Taste entweder eine volle Sekunde lang gedrückt halten wollt oder das Auslösen bereits nach einmaligem Drücken erfolgen soll. Aber hier kommt der Ärger an der Sache: Bei jedem Bildschirmfoto das ihr macht, erscheint ein Bestätigungssymbol auf dem Bildschirm.

Screenshot-Benachrichtigung stört PS5-Nutzer

Dieses Symbol kann auf Dauer stören und ist bislang nicht deaktivierbar gewesen. Umso ärgerlicher ist das für Spieler, die gerne viele Aufnahme machen. Auf diese Weise kann es dazu kommen, dass ihr plötzlich mehrere Icons auf eurem Bildschirm findet. Je nachdem, wie viele Bilder ihr kurz nacheinander schießt. Mit der Aktualisierung ändert sich das nun.

Wie deaktiviert ihr die Bestätigung? Sobald ihr das Update installiert habt, geht ihr in eure Einstellungen auf den Menüpunkt Aufnahmen und Übertragungen und dort in die Kurzbefehle für die Create-Taste. In diesem Menü seht ihr nun ganz unten einen neuen Eintrag, der das Benachrichtigung-Icon bei neu erstellten Screenshots deaktiviert.

Sobald ihr nun den Create-Button betätigt, beschränkt sich eure PS5-Konsole darauf, ein Kameraverschluss-Geräusch zu machen. Die Anzeige des Icons bleibt aus. Übrigens habt ihr mit der PS-Taste die Möglichkeit, eure 15 zuletzt geschossenen Aufnahmen bequem einzusehen.