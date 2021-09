Skurriler Simulator ist plötzlich gefeierter Steam-Topseller

Eine neue Simulation auf Steam wird direkt zum Topseller und erntet positive Bewertungen.

Dank unzähligen Simulatoren könnt ihr inzwischen fast jeden Job der Welt bequem am PC nachspielen. Ein besonders kurioses Exemplar ist gerade sogar so beliebt, dass es die Steam-Charts stürmt.

Steam: Neuer Simulator wird zum Topseller

Was gibt es Schöneres, als nach einem anstrengenden Arbeitstag den PC anzuwerfen und in einem Simulator weiterzuarbeiten? Der Gas Station Simulator scheint dabei so viel Spaß zu machen, dass er Top-Bewertungen der Spieler abräumt und schon kurz nach Release zum Steam-Topseller wird.

Wie der Name schon sagt, geht es im Gas Station Simulator darum, eine eigene Tankstelle aufzubauen und zu verwalten. Dafür müsst ihr zunächst eine alte Bruchbude im mittleren Westen renovieren und dekorieren, um Kunden anzulocken. Im Laufe der Zeit könnt ihr eure Tankstelle erweitern und unter anderem auch eine Werkstatt und eine Autowaschanlage unterhalten. Der Arbeitsalltag soll zusätzlich mit interessanten Events aufgelockert werden.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zur Simulation an:

Gas Station Simulator erntet viel Lob

Auf Steam gibt es inzwischen so viele Tankstellen-Besitzer, dass der Gas Station Simulator auf dem zweiten Platz der Topseller-Liste landet. Bis zum 22. September ist das Spiel darüber hinaus um 10 Prozent reduziert und kostet nur 15,11 Euro. Falls ihr den neuen Job erst ausprobieren wollt, könnt ihr aber ebenfalls zuerst eine kostenlose Demo spielen.

Auch die Bewertungen fallen sehr positiv aus. Aktuell wird der Simulator von 89 Prozent der 263 Nutzerrezensionen gelobt. Der User Smoshi schreibt beispielsweise, dass die Verwaltung der Tankstelle viel Tiefe bietet und es sich gut anfühlt voranzukommen. Kritisiert wird jedoch, dass es aktuell noch einige nervige Bugs gibt.

Wenn ihr große Autos lieber selbst fahrt, als sie zu betanken, können wir euch den Bus Simulator 2021 empfehlen:

