Stardew-Valley-Alternative auf Steam ist auch was für Diablo-Fans

Ein neues Spiel auf Steam hat etwas für Stardew-Valley- und für Diablo-Fans.

Ein neues Spiel auf Steam vereint Elemente aus Stardew Valley, Minecraft und Diablo. Ihr könnt sowohl bauen, kämpfen erkunden und euch auf eurer Farm entspannen. Hier bekommt ihr die wichtigsen Infos zu Len's Island.

Stardew-Valley-Alternative kann auch Action

In Len's Island ruft das Inselabenteuer. Das Steam-Spiel vereint Elemente aus Stardew Valley und Diablo. Auch wenn es erst am 5. November 2021 erscheinen soll, hat das Spiel dank einem ersten Trailer bereits einige Fans gewonnen.

Aber worum geht es eigentlich in Len's Island? Laut der Produktbeschreibung auf Steam startet ihr ein neues Leben auf einer wunderschönen Insel, auf der es jedoch auch dunkle Geheimnisse gibt. Auf der Insel könnt ihr ein eigenes Haus errichten und im Garten verschiedene Pflanzen anbauen, die ihr entweder an die Dorfbewohner verkaufen oder im Kampf verwenden könnt. In den Höhlen endet die friedliche Inselatmosphäre jedoch und ihr müsst gefährliche Dungeons erkunden, Monster bekämpfen und natürlich Loot sammeln.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Len's Island an:

Len's Island findte bereits viele Fans

Bei den Fans kommt der Mix aus Bauen und Kämpfen bereits sehr gut an. Unter dem Trailer auf YouTube schreiben sie, dass sie es kaum erwarten können, zu spielen. Besonders die stimmungsvolle Grafik wird gelobt. Der User Jimjim schreibt, dass Len's Island wie das Baby von Diablo und Minecraft aussieht, das von Die Sims großgezogen wurde. Der User HelikaonIX freut sich außerdem, endlich ein "Bau-Spiel" spielen zu können, das nicht so super süß wie Stardew Valley aussieht.

Wenn ihr genau diesen süßen Look liebt, könnt ihr euch Stardew Valley hier für die Switch ansehen:

Stardew Valley

Ein neues Spiel auf Steam findet bereits Fans, bevor es erschienen ist. Len's Island mischt dabei das friedliche Bauen und Farmen aus Stardew Valley mit der Steuerung und den Kämpfen aus Diablo. Len's Island erscheint am 5. November 2021 auf Steam.