The Witcher 3: Seltsamer Bug lässt Geralt 30 Jahre jünger aussehen

Da staunt sogar Geralt selbst. Bild: CD Projekt Red / Screenshot The Witcher 3: Wild Hunt)

Das Spiel The Witcher 3 zählt noch heute zu einem der beliebtesten Action-Rollenspiele aller Zeiten. Es steckt zwar voller Charme aber auch einigen Bugs. Einer zeigt Geralt mit pechschwarzen Haaren.

Geralt sieht gleich viel jünger aus

The Witcher ist ein sehr erfolgreiches Franchise, das mit Büchern begann und inzwischen bei einer Serie von Netflix angekommen ist. Doch egal ob Serie, Buch oder Spiel – eins bleibt immer gleich: Geralt hat weiße Haare – unverkennbar. Ein Spieler entdeckte allerdings einen seltsamen Fehler in The Witcher 3: Wild Hunt. Dieser bescherte dem Hexer plötzlich schwarze Haare und eine neue Frisur.

Reddit-Nutzer alion23 veröffentlichte dazu ein kleines Video. Laut ihm spielte er das Spiel auf der PS5 und fand den Hexer so nach dem Einloggen vor, nach dem Verlassen der Höhle soll aber alles wie gewohnt gewesen sein.

In den Kommentaren vergleichen die Leser den schwarzhaarigen Geralt aus Spaß mit Corvo Attano, dem ersten Protagonisten der Dishonored-Reihe und scherzten, dass Corvo wohl auf Ciri aufgepasst hat, während Geralt eine Pause einlegte. Generell kam Geralt mit der Haarfarbe nicht schlecht an – und er sieht auch noch viel jünger aus.

Netflix-Serie geht in die zweite Runde

Bereits vor Ausbruch der Corona-Krise bestätigte Netflix eine zweite Staffel für die Netflix-Erfolgs-Serie „The Witcher“. Da die Produktion aufgrund der Pandemie hin und wieder pausiert werden musste, hat sich der Start nach hinten verschoben. Fans müssen allerdings nicht mehr lang warten. Die erste Episode soll ab dem 17. Dezember 2021 auf Netflix zur Verfügung stehen.

Macht euch einen ersten Eindruck zur zweiten Staffel von The Witcher:

The Witcher 3 Staffel 2 | Teaser | Netflix

Laut den veröffentlichten Trailern liegt der Fokus dieser Staffel vor allem auf der Beziehung zwischen Geralt und Ciri. Fans werden aber auch weitere Hexer kennenlernen und Yennefer ist natürlich auch wieder mit dabei.