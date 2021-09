8 Gaming-Dialoge, die legendär schlecht sind

Dialoge in Videospielen hätten nur selten einen Oscar verdient. Einige sind aber besonders mies. Bildquelle: Getty Images/ master1305"

Wenn Videospielcharaktere nicht gerade Gebäude in die Luft jagen oder sich mit Schwertern duellieren, reden sie auch manchmal miteinander. In einigen Spielen scheinen die Entwickler jedoch nicht so genau darauf geachtet zu haben, was ihre Schöpfungen da von sich geben.

Wir zeigen euch die miesesten Gaming-Dialoge

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wir haben euch auf Facebook gefragt, welche Gaming-Charaktere diesen Rat besser befolgt und im richtigen Moment den Mund gehalten hätten. In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch jetzt acht Beispiele für legendär schlechte Dialoge in Videospielen.

Ein mieser Dialog muss dabei jedoch nicht gleich heißen, dass das ganze Spiel unbrauchbar ist. Oft war es den Entwicklern vielleicht einfach wichtiger, dass der Charakter gerade besonders cool klingt. In anderen Fällen hat das Spiel möglicherweise sogar eine extrem gute Story, aber ein Spruch passt einfach nicht zur aktuellen Situation.

