Gaming-Produkte von IKEA: Schwedischer Möbelgigant wird endlich konkret

IKEAs neue Gaming-Kollektion erscheint im Oktober. (Bild: Unsplash – Rendy Novantino)

IKEA macht Nägel mit Köpfen! Die Ankündigung der hauseigenen Gaming-Kollektion liegt zwar schon fast ein Jahr zurück, nun nennt der schwedische Möbelgigant jedoch erstmals einen konkreten Veröffentlichungstermin. Die über 30 neuen Produkte stehen ab Oktober 2021 zur Verfügung.

Update vom 18.09.2021:

Bereits im Herbst 2020 verkündete IKEA ganz offiziell, dass man mit Asus an zahlreichen Gaming-Produkten arbeiten würde. Von Gaming-Tischen, -Stühlen und diversen praktischen Accessoires war damals die Rede – nun scheint die Produktpalette für Spieler kurz vor der Veröffentlichung zu stehen.

Ab Oktober 2021 gibt es die über 30 neuen Objekte sowohl online als auch vor Ort in den IKEA-Märkten zu kaufen.

Was hingegen bislang noch fehlt, sind die Preise der einzelnen Produkte der neuen Kollektionen: UPPSPEL, HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, LÅNESPELARE und GRUPPSPEL. Diese werden wahrscheinlich erst mit dem offiziellen Verkaufsstart in wenigen Wochen bekannt gegeben (Quelle: IKEA-Pressemitteilung).

Wer sich einen ersten Eindruck von den neuen Gaming-Produkten des schwedischen Möbelhauses machen will, findet hier ein paar Produktbilder der neuen Kollektionen:

Gaming-Möbel von IKEA? Ja, die gibt es! (Bild: IKEA)

Für Streamer und Content Creator: Das Ringlicht + Smartphone-Halterung (Bild: IKEA)

Für Minimalisten: Der Großteil der Produkte ist auch in weiß erhältlich (Bild: IKEA)

Originalartikel:

Verfügbare günstige Gaming-Produkte von IKEA – diese Produkte lassen sich kombinieren

Bis Herbst vergeht noch einige Zeit bis die neue Gaming-Kollektion „UPPSPEL“ die IKEA-Einrichtungshäuser erreicht und viele von euch müssen bereits jetzt daheim im Home-Office arbeiten und dank Corona könnte dies noch einige Monate so weitergehen. Weil wir im Moment so viel Zeit zu Hause verbringen müssen, starten viele Menschen kleine Renovierungsprojekte in den eigenen vier Wänden oder richten ihre Wohnung neu ein.

Jetzt ist die Gelegenheit da ein schickes Arbeitszimmer einzurichten oder zumindest einen kleinen Arbeitsbereich im Wohnzimmer, der euch die Home-Office-Phase etwas erträglicher gestaltet.

Wir haben für euch verschiedene Produkte aus dem IKEA-Sortiment herausgesucht, welche auch für ein cooles Gaming-Zimmer passen würden. Mit ein bisschen Kreativität und einer Neonleuchte unter dem Tisch, könnt ihr auch nach Feierabend in den Gaming-Mode schalten.

IKEA-Gaming-Produkte – Einrichtungsvorschlag für ein Gaming-Zimmer

FREDDE Schreibtisch (schwarz )

FREDDE / Schreibtisch /Maße: 185x74x146 cm. Kostet 229,00 Euro (Siehe Artikelbild)

JÄRVFJÄLLET - Drehstuhl mit Armlehnen (Glose; schwarz)

JÄRVFJÄLLET Drehstuhl mit Armlehnen (Glose schwarz). Das Produkt ist gerade im Angebot und kostet 229 Euro, bislang kostete der Stuhl 239 Euro.

Ganz wichtig für Gamer, Dunkelheit für gute Sicht bei CoD und das auch im Sommer.

TRETUR Verdunklungsrollo (hellgrau)

TRETUR Verdunklungsrollo (hellgrau) / Maße: 140x195 cm / Preis: 49,99 Euro

Beleuchtung für die Gaming-Session nach Feierabend.

DIODER Lichtleiste, LED - bunt (25 cm)

DIODER Lichtleiste , (LED, bunt) / Länge: 25 cm (Nur noch kurze Zeit verfügbar.) / Preis: 25,00 Euro / Anzahl: 4 Stück

, (LED, bunt) / Länge: 25 cm (Nur noch kurze Zeit verfügbar.) / Preis: 25,00 Euro / Anzahl: 4 Stück Beleuchtungsalternative: LEDBERG / Flexible Lichtleiste (LED, bunt) Länge: 5 m / Preis: 25,00 Euro

LEDBERG / Flexible Lichtleiste (LED, bunt) Länge: 5 m / Preis: 25,00 Euro ENEBY Bluetooth-Lautsprecher, tragbar / Maße: 15x7.5 cm / Preis: 19,99 Euro

So könnt ihr den „Fredd“-Schreibtisch nutzen. Als Work-Staton & Gaming-Station

Weitere Einrichtungsvorschläge / Optional für Büro-Organisation:

IKEA Einrichtungs-Alternativen im Büro-Look - für den Gelegenheits-Gamer

Eine günstige Alternative für den oben aufgeführten „Fredd“-Schreibtisch ist der kompakte MALM-Schreibtisch mit Ausziehplatte.

MALM / Schreibtisch mit Ausziehplatte (schwarzbraun) / Maße: 151x65 cm

Falls ihr doch eher zur Fraktion der Gelegenheits-Gamer gehört und doch lieber ein gepflegten Office-Look bevorzugt, dann finden sich bei IKEA auch günstige höhenverstellbare Tische, die auch wesentlich rückenfreundlicher sind. Der Rücken wird es euch danken, wenn ihr einige Stunden am Tag im Stehen arbeitet. Es folgen zwei günstige Beispiele:

RODULF / Sitz- & Steh-Schreibtisch / Maße 140x80 cm

BEKANT / Sitz- & Steh-Schreibtisch (weiß) Maße: 160x80 cm

Gerade im Angebot, der „BEKANT“-Schreibtisch für 449,00 Euro, kostete bislang 499,00 Euro.

MARKUS Drehstuhl (Glose schwarz)

Eine günstige Alternative für den oben aufgeführten „JÄRVFJÄLLET“ ist der Markus-Drehstuhl.

Ihr habt jetzt die Wahl, ihr könnt auf die neue Gaming-Kollektion „UPPSPEL“ warten oder ihr legt mit der Planung los und kreiert euer eigenes Gaming-Zimmer. Bis zur Markteinführung der neue Kollektion vergeht ja noch ein halbes Jahr und die Corona-Impfung lässt wahrscheinlich ebenfalls auf sich warten, außer ihr gehört zu den paar wenigen Gaming-Opas und -Omas, die bereits den Impfstoff bekommen haben. Falls ihr euch nicht sicher seid, dann könnt ihr zumindest schon einmal ein paar Büroeinrichtungsgegenstände kaufen, etwas Ordnung schadet ja nicht.