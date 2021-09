Nächste Woche kostenlos: Epic schickt euch gratis in den Knast

Nächste Woche könnt ihr bei Epic Games The Escapists gratis abstauben. (Bild: Team 17 / Getty Images – ajr_images)

Jede Woche schenkt euch Epic Games einen Schwung an neuen Spielen. Kommende Woche sollten sich alle Möchtegern-Knackis rot im Kalender markieren – denn dann dürft ihr versuchen, aus dem Gefängnis zu entkommen.

The Escapists: Epic verschenkt Ausbruch-Simulation

Es ist mal wieder soweit! Das Angebot an Gratis-Games wurde aktualisiert – und in der nächsten Woche gibt es einen echten Indie-Geheimtipps aufs Haus: The Escapists.

Im Pixel-Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Gefangenen, der seine Haftstrafe absitzt. Eure Aufgabe ist klar: Ihr müsst es irgendwie schaffen, aus dem Knast zu entkommen. Dabei sind eurer Kreativität kaum Grenzen gesetzt.

Ob ihr versucht, euch einen Job in der Wäscherei zu ergattern, um an eine Wachuniform zu kommen, euch einen Tunnel grabt oder aber versucht, mit bloßer Gewalt eurer Gefangenschaft ein Ende zu setzen, bleibt euch überlassen. Einfach wird das auf jeden Fall nicht!

Werft am besten einen Blick in den offiziellen Trailer des Spiels. Auf diese Weise könnt ihr schnell erahnen, ob The Escapists das Richtige für euch ist:

The Escapists bei Epic Games anschauen

Auf Steam fallen 90 Prozent der über 13.000 Bewertungen der cleveren Ausbruchs-Simulation positiv aus. The Escapists könnt ihr euch über den Epic Games Store zwischen dem 23. September 2021 um 17:00 Uhr und den 30. September 2021 um 17 Uhr kostenlos herunterladen.

Welche Spiele gibt es aktuell kostenlos?

Wer die Wartezeit bis dahin überbrücken will, kann sich aktuell zwei andere Spiele gratis auf Epic Games sichern: Speed Brawl und Tharsis.

Bei Speed Brawl handelt es sich um einen hektischen 2D-Prügler mit Jump'n'Run-Elementen. Hier sind eure Reflexe gefragt. Denn nur, wer schnell genug auf die anrückenden Gegner reagiert, wird in den Kämpfen bestehen können.

Einen ersten Eindruck vom Stil des Spiels gibt es im Launch-Trailer zu sehen:

Speed Brawl kostenlos bei Epic Games abstauben

Wem Speed Brawl zu rasant ist, kommt eventuell mit dem zweiten Gratis-Game Tharsis auf seine Kosten. Im rundenbasierten Strategiespiel ist es eure Aufgabe, die erste bemannte Marsmission erfolgreich an ihr Ziel zu bringen.

Doch dann geht auf einmal alles schief! Euer Raumschiff gerät in einem Meteoritensturm, der zwei Crewmitgliedern das Leben kostet. Nun gibt es nur noch ein Ziel: Überleben – und zwar um jeden Preis! Da das Spiel ab 18 Jahren freigegeben ist, könnt ihr euch sicher vorstellen, dass die Entscheidungen, die ihr treffen könnt, nicht immer ein gutes Ende nehmen.

Tharsis kostenlos bei Epic Games abstauben

Die beiden Gratis-Spiele könnt ihr euch ab sofort bis zum 23. September um 17:00 Uhr sichern, danach gibt das oben erwähnte The Escapists abzustauben.