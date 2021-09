Xbox: Pärchen nutzt Konsole, um krankes Haustier zu retten

Gamer retten Degu mit Xbox One X. (Bildquelle: Nynke van Holten, Getty Images)

Die Xbox One X ist vielleicht die vielseitigste Games-Konsole der Welt: Mit der Microsoft-Konsole können nicht nur zahlreiche Spiele gezockt werden, sie lässt sich offenbar auch perfekt als Wärmekissen nutzen, um kranke Haustiere zu retten.

Ein herzerwärmender Reddit-Post zeigt, wie eine Familie die Xbox One X genutzt hat, um ihr Haustier gesund zu pflegen. Der kleine Degu hatte unter einer Infektion zu leiden und musste auf dem Weg der Besserung warmgehalten werden – also wurde die Microsoft-Konsole kurzerhand zum Wärmekissen umfunktioniert.

Xbox One X: Konsole auch als Wärmekissen nutzbar

Bei einem Tierarztbesuch wurde bei dem kleinen Degu namens Cookie eine Infektion festgestellt. Der Tierarzt wies daraufhin den Besitzer und Reddit-User KenRmk an, den kleinen Nager unbedingt warmzuhalten. Allerdings waren geeignete Wärmekissen wohl vergriffen, also musste eine andere Lösung gefunden werden.

Zum Glück hatte KenRmk mit der Xbox One X einen perfekten Wärmekissen-Ersatz zuhause: Beim Zocken kann der Wärme-Ausstoß der Konsole anscheinend auf ein Level angehoben werden, das ideal für kranke Degus geeignet ist. Auch wenn Cookie die Infektion zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht vollständig überstanden hat, hat sich der Zustand des Nagetiers immerhin verbessert.

Xbox: Assassin's Creed heizt Konsole auf

Um die perfekte Temperatur für Cookie zu erreichen, hat KenRmk mit seiner Freundin auf drei verschiedene Strategien gesetzt: Tagsüber reichte es aus, durch Menüs zu scrollen und ein bisschen Burnout zu spielen. Nachts dagegen brauchte es etwas mehr Wärme – also zockte sich das Paar durch Assassin's Creed: Valhalla.

In unserem Video zeigen wir euch, was wir im Spetember in der Redaktion spielen:

Es bleibt zu hoffen, dass der kleine Degu Cookie seine Infektion überwindet und möglichst bald wieder vollkommen genesen ist – auch wenn seine Besitzer bis dahin vielleicht noch die eine andere wärmende Gaming-Session einlegen müssen.