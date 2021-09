Neuer Aufbau-Hit mit Bibern stürmt die Steam-Charts

Ein neues Spiel voller Biber erobert gerade die Steam-Charts. Bildquelle: Getty Images/ Anna39/ amoonrae

Ein brandneues Aufbauspiel auf Steam begeistert Gamer und knabbert sich zur die Liste der Steam-Topseller durch. Hier erfahrt ihr, wie ihr mit den Nagetieren in einer postapokalyptische Welt überleben könnt.

Neues Aufbauspiel auf Steam macht Biber zu Helden

Die Menschen hatten ihre Chance auf der Erde. Nachdem die Zweibeiner den Planeten in ein trostloses Ödland verwandelt haben, liegt es jetzt an den Bibern sie neu zu bevölkern. In Timberborn müsst ihr dafür zunächst eine Biber-Fraktion wählen und eure Kolonie so lange wie möglich am Leben erhalten. Die Spieler lieben das Aufbauspiel bereits jetzt und katapultieren es auf den zweiten Platz der Steam-Topsellerliste.

Ein Spezialität der Biber ist natürlich ihr Umgang mit Wasser. Mithilfe von Dämmen und Schleusen müsst ihr das Leben zurück ins Ödland bringen und Vorräte für Dürreperioden ansammeln. Auch mit Holz kennen sich die Nager gut aus. Mit der Ressource bauen sie fortschrittliche Maschinen und riesige Städte.

Schaut euch hier den Trailer zu Timberborn an:

Timberborn wird von den Spielern geliebt

Das neue Aufbauspiel auf Steam befindet sich aktuell noch im Early-Access. Trotzdem sollen bereits alle Kernmechaniken im Spiel enthalten sein, sodass sie jetzt nur noch ausgebaut werden müssen. Die Spieler sind von dem Aufbauspiel bereits begeistert. Aktuell fallen 94 Prozent der 1034 Steambewertungen positiv aus.

Die Spieler loben vor allem die komplexe Verwaltung des seltenen Wassers und die zerstörbare Umgebung. Obwohl es sich noch im Early Access befindet, läuft es laut den Reviews außerdem weitestgehend stabil. Auch die süßen Biber haben bestimmt ihren Anteil an dem Erfolg des Spiels. Bis zum 22. September ist Timberborn auf Steam zu 10 Prozent reduziert und kostet nur noch 18,89 Euro.

Falls ihr Strategiespiele in extremem Situationen mögt, können wir euch außerdem Frostpunk für die PS4 empfehlen:

Frostpunk Console Edition PS4-Spiel

Wenn ihr Aufbauspiele und süße Biber liebt, ist Timberborn genau das richtige Spiel für euch. Das Steam-Spiel räumt aktuell positive Bewertungen ab und erreicht sogar problemlos den zweiten Platz der Topsellerliste.