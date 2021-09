Entspannter als Minecraft: Neuer Simulator begeistert mit dem chilligsten Hobby

In Aquarium Designer könnt ihr euch das Aquarium eurer Träume zusammenstellen. (Bild: Getty Images – Pheelings Media / Sigur Studio)

Wohlfühlspiele liegen gerade voll im Trend. Auf Steam erscheint in wenigen Wochen mit Aquarium Designer ein weiteres Game, das euch zum Entspannen einlädt. Eure Aufgabe: Gestaltet Aquarien für euch und eure Kunden und schaut anschließend dabei zu, wie die flossigen Meeresbewohner ihr neues Zuhause erkunden.

Aquarium Designer: Simulation lässt euch euer eigenes Aquarium bauen

Einfach mal abschalten – genau das verspricht ein neuer Simulator, der am 21. Oktober 2021 auf Steam in den Verkauf startet. In Aquarium Designer ist der Name Programm: Ihr dürft euch euren Lebensunterhalt mit dem Ausgestalten von Aquarien verdienen.

Dafür stehen euch nicht nur allerlei unterschiedliche Größen und Formen von Wasserbehältern zur Auswahl, auch zahlreiche Deko-Objekte, Pflanzen und Fische warten darauf, von euch im Aquarium platziert zu werden.

Eure Kunden sagen euch vorab, welche Ansprüche sie an ihr neues Aquarium haben – ihr seid nun damit beauftragt, diese Wünsche in die Tat umzusetzen. Wenn ihr euren Job gut macht, gibt es auch mehr Kohle, die ihr wiederum in neue Projekte investieren könnt.

Beim Zusammenstellen der Aquarien müsst ihr jedoch stets auf das Wohlbefinden der maritimen Flora und Fauna achten – ansonsten schwimmen die Meeresbewohner alsbald seitlich an der Oberfläche. Und auch die Wasserqualität nimmt im Laufe der Zeit ab und muss entsprechend von euch im Auge behalten werden.

Aquarium Designer auf Steam anschauen

Das ist euch zu stressig? Kein Problem! Wer einfach das Aquarium seiner Träume zusammenklicken möchte, ohne dabei auf all diese Kleinigkeiten achten zu müssen, kann mit wenigen Klicks in den Casual-Modus springen. In diesem sind die gerade angesprochenen Hürden nicht präsent, sodass ihr ganz einfach und ungestört eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt.

Chilligen Simulator jetzt kostenlos ausprobieren

Wer sich für Aquarium Designer interessiert, aber sich noch nicht ganz sicher ist, ob das Spiel wirklich was taugt, sollte einen Blick in die kostenlose Demo werfen. Diese könnt ihr euch ganz einfach direkt über Steam herunterladen und ausprobieren.

Aquarium Designer soll offiziell am 21. Oktober 2021 auf Steam erscheinen. Der Preis und die Hardware-Anforderungen des chilligen Simulators sind aktuell noch nicht bekannt.