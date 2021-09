PlayStation 5: Sony macht die Konsole heimlich noch schneller

Sony zündet mit dem PS5-Update klammheimlich einen FPS-Turbo. Bild: GIGA, Getty Images/Bogdan Populov.

Mit dem letzten großen Firmware-Update hat Sony ordentlich auf der PS5 nachgelegt. Wichtige Features wurden implementiert und auch der interne SSD-Speicher lässt sich endlich erweitern. Doch eine Kleinigkeit scheint Sony vergessen haben zu erwähnen: Das Update verpasst eurer Konsole unter bestimmten Umständen einen Geschwindigkeits-Boost.

Mehr FPS für die PS5

Die PlayStation 5 ist frisch mit einem schicken Firmware-Update versorgt worden und damit könnt ihr unter anderem endlich euren internen SSD-Speicher erweitern.

Doch offensichtlich hatte das Update auch einen netten Nebeneffekt auf die Framerate bei bestimmten Spielen. Wie der YouTube-Kanal Digital Foundry in einem Test beiläufig herausgefunden hat, sind Spiele wie Devil May Cry 5 Special Edition und Control in der Framerate um bis zu fünf Prozent bereichert worden.

Somit scheint die PS5 einen geringfügigen Performance-Boost erhalten zu haben.

Modell-Vergleich deckt die heimliche Optimierung auf

Dieser kleine Leistungsunterschied ist Digital Foundry bei einem Vergleich des überarbeiteten PS5-Modells mit der Launch-Version aufgefallen. Das ältere Gerät zeigte beim Test eine bessere Performance. Doch anstatt die Bauweise des Launch-Modells dafür verantwortlich zu machen, wurde schnell klar, dass die Launch-Version im Gegensatz zu dem überarbeiteten Modell schon mit dem neuen Update lief.

Heißt das, dass alle eure Spiele besser laufen werden? Das wahrscheinlich nicht. Auch im Video von Digital Foundry wird deutlich, dass die Unterschiede sehr schwanken. Je nach System und Spiel ist also nicht zwangsläufig ein FPS-Schub zu erwarten. Daher hat Sony dies wohl auch nicht als Bestandteil des Updates kommuniziert.

Doch es ist spannend zu sehen, wie Sony mit Software-Updates auf die Performance der PS5 einwirken kann. Vielleicht sehen wir in Zukunft weitere Leistungsverbesserungen durch Systemaktualisierungen.

Mit den Spielen im folgenden Video könnt ihr euren FPS-Boost am besten gleich ausprobieren:

Einige Spiele können durch das Firmware-Update höhere FPS erzielen. Die PS5 scheint also im kleinen Rahmen einen Leistungs-Boost bekommen zu haben. Ob damit noch weitere Performance-Turbos gezündet werden können, wird die Zukunft zeigen.