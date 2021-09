Null Nostalgie: 9 ehemalige Gaming-Probleme, die niemand vermisst

Im Gaming gab es immer schon einige nervige Probleme. (Bildquelle: Halfpoint Images, Getty Images)

Nostalgiefaktor Null: Neun gelöste Gamer-Probleme

Nicht alle modernen Videospiel-Innovationen sind bei Gamern beliebt. Neuerungen wie Mikrotransaktionen, Online-Zwang oder exklusive Vorbesteller-Boni haben zum Beispiel keinen besonders guten Ruf – und lassen sich meist auch nicht wirklich sinnvoll verteidigen.

Oft wird mit Blick auf diese modernen Gaming-Probleme mit der bekannten "Früher war alles besser"-Nostalgie reagiert – aber genau so wie ihr diese Aussage in den meisten anderen Fällen mit Vorsicht genießen solltet, ist sie auch auf Games bezogen mehr als fragwürdig.

Als Beweis haben wir euch neun Gamer-Probleme aufgelistet, die heute glücklicherweise ausgestorben sind – uns damals aber das Leben zur Hölle gemacht haben. Von den Modem-Komplikationen bis hin zu Memory-Cards: Diese neun Gaming-Ärgernisse gehören glücklicherweise der Vergangenheit an.

Technikfrust: Neun ausgestorbene Gamer-Probleme

Die Gamer-Probleme der früheren Generationen ließen sich in erster Linie, wenn auch nicht ausschließlich, auf die technischen Grenzen der damaligen Gaming-Hardware zurückführen. Die verwendeten Datenträger und andere Bauteile wie Speicherkarten, Displays, Controller oder Computer-Mäuse haben sich seit den Anfangszeiten der Videospielkonsolen zum Glück so stark weiterentwickelt, dass ihr heute kaum noch einen Gedanken daran verschwenden müsst, sondern euch vollständig aufs Zocken konzentrieren könnt.

Natürlich ist auch heute nicht alles perfekt – aber immerhin könnt ihr jetzt fast immer speichern, wenn ihr es wollt und erkennt auch im Dunkeln noch alle wichtigen Details auf eurem Handheld-Bildschirm.

Welche dieser Gaming-Probleme haben euch damals besonders zugesetzt? Welche mittlerweile ausgestorbenen Gamer-Probleme haben wir übersehen? Und was nervt euch bei den heutigen Konsolen am meisten? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!