Verwüstete Wüsten: Warum ihr Sable nicht verpassen wollt

Nicht nur der Grafikstil von Sable ist etwas Besonderes (Bilder: Getty Images / AaronAmat, abadonian).

Sable lockt euch auf eine einzigartige Entdeckungsreise durch eine mysteriöse Wüste voller abgewrackter Raumschiffe und Ruinen. Euer Gleiter ist dabei euer ständiger Begleiter. Wir durften bereits einen ersten Blick auf das Spiel werfen – und sind angetan. Hier erfahrt ihr, wie sich das Abenteuer spielt und warum ihr es im Auge behalten solltet.

Was ist Sable? Und wer sollte es spielen?

Sable ist das neuste Spiel des schwedischen Publishers Raw Fury. Ihr habt den Namen vielleicht schon einmal in Verbindung mit Indie-Spielen wie Kingdom oder Townscaper gehört. Besonders das zweite Game fiel sehr durch seine entspannte Spielweise auf. In diese Kerbe schlägt auch Sable – doch worum geht es überhaupt? Und kann das Wüstenabenteuer Breath of the Wild 2 Konkurrenz machen?

Sable erzählt die Geschichte der gleichnamigen Protagonistin, die ihren Stamm für eine einzigartige rituelle Reise verlässt. Damit sie sich in der weitläufigen Wüstenwelt nicht die Füße wund tritt, begleitet sie dabei ihr Hoverbike. Ja, ihr Weggefährte ist ein Fahrzeug. In der Welt von Midden hat jeder Gleiter nämlich eine Seele und trägt einen eigenen Namen. In einem Trailer wird die mystische Bedeutung der Schwebe-Fahrzeuge genauer erklärt:

Die Welt von Sable – Neugierde dank Entschleunigung

Und wie genau spielt sich Sable? Na so: Sanft gleitet ihr durch die offene Spielwelt, über Felsen und Dünen hinweg. Dabei erfüllt ihr Quests und kleine Nebenaufgaben für die Bewohner der einzelnen Siedlungen, auf die ihr im Spielverlauf stoßt. Immer wieder stoßt ihr dabei auf die Wracks abgestürzter Raumschiffe und verwunschene Ruinen und Tempel. In alter Open-World-Manier dürft ihr diese natürlich erkunden, um an Loot zu kommen.

Doch das gestaltet sich nicht immer so einfach. Manche Gebäude sind so verfallen, dass ihr auf das Kletter- und Rätselgeschick eurer Protagonistin vertrauen müsst, um den alten Gemäuern ihre Geheimnisse zu entlocken. Dabei könnt ihr euch viel Zeit lassen. Gegner, die euch dabei ans Leder wollen, gibt es in Sable nämlich nicht.

Doch da ist etwas Anderes. Etwas Rätselhaftes. Was genau hat es mit der verwunschenen Welt auf sich? Warum finden sich alte Steintempel neben Raumschiffteilen? Und wieso haben die Siedlungen einen postapokalyptischen Flair? Das müsst ihr selbst herausfinden – meist durch Gespräche mit den Personen, denen ihr auf eurer Reise begegnet.

Generell zeichnet sich der Spielfluss von Sable durch seine Entschleunigung aus. Daher ist das Game auch nicht für jeden etwas. Wenn euch die rätselhafte Spielwelt aber einmal in ihren Bann gezogen hat, treibt euch die Neugierde voran. Oder der Spaß – und zwar beim Gleitflug durch die sandige Einöde.

Warum ihr Sable am besten mit einem Controller spielen solltet

Euer Hoverbike nimmt nicht nur in der Lore, sondern auch im Gameplay eine tragende Rolle ein. Und dieser Teil des Spiels hat es in sich. Neben den großen Distanzen, die ihr regelmäßig überwinden müsst, baut ihr auch nach und nach eine Bindung zu eurem Fahrzeug auf. Es kommt sogar immer dann angeflogen, wenn ihr nach ihm pfeift.

Außerdem könnt ihr euren treuen (Be)Gleiter in verschiedenen Werkstätten anpassen und verbessern. Die Teile dazu könnt ihr beispielsweise bei Händlern kaufen oder durch Quests bekommen. Eure Modifikationen sind aber nicht nur kosmetischer Natur. Sie wirken sich auch auf das Fahr- beziehungsweise Flugverhalten des Fahrzeugs aus.

Allein dieses Gameplay-Element ist unfassbar spaßig und treibt euch an. Seht ihr in der Ferne eine Rauchsäule, denkt ihr nicht etwa „Och nee, jetzt muss ich schon wieder durch die Wüste eiern …“. Vielmehr freut ihr euch auf einen weiteren spaßigen Ritt durch die Dünen. Dabei könnt ihr die einzigartige Landschaft genießen und den wunderschönen Cel-Shading-Look auf euch wirken lassen.

Es empfiehlt sich allerdings, unbedingt mit einem Controller zu spielen. So fühlt sich die Steuerung deutlich dynamischer und eingängiger an.

Solltet ihr Sable ausprobieren?

Kommt drauf an. Die Grafik, die rätselhafte Spielwelt und die vielen Dialoge sind für den einen oder anderen vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn ihr euch darauf einlassen wollt, holt euch Sable mit einer detaillierten Lore, weitläufigen Landschaften und kniffeligen Kletter-Rätseln ab. Wer allerdings viel Pengpeng und noch mehr Knallbumm erwartet, ist hier an der falschen Adresse.

Auch eine lineare Story sucht ihr hier vergebens. Es gibt zwar eine Haupthandlung, aber in der großen Open World verliert ihr euch immer wieder in Nebenaufgaben und kleinen Erkundungen. Und im Fall von Sable ist das auch gut so – schließlich sind die Gameplay-Elemente einwandfrei umgesetzt. Zumindest hat es sich in unserem Testlauf so angefühlt. Sable ist halt einfach schön.

Wenn ihr euch in das Wüstenabenteuer stürzen wollt, könnt ihr dies ab dem 23. September tun. Sable erscheint auf dem PC und auf der Xbox, dort sogar im Xbox Game Pass. Zu einer Playstation-Version liegen aktuell keine Informationen vor. Dafür ist der minimalistische Look des Spiels recht ressourcenschonend, weshalb ihr Sable auf den meisten Rechnern problemlos zocken können solltet.

Sable ist ein entspanntes Open-World-Abenteuer, das nicht jedem gefallen wird. Die wunderschöne Grafik, die atemberaubende Landschaft und die entspannten Gleitflüge und Klettereinlagen wissen aber zu überzeugen. Wer nicht nach einem Action-Adventure sucht, kann mit Sable viele tolle Stunden verbringen.