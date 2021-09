Steam Deck: Valve beantwortet eure größten Fragen

Steam Deck: Valve liefert Antworten auf häufig gestellte Fragen. (Bildquelle: gpointstudio, Getty Images)

Der Release vom Steam Deck rückt so langsam näher, doch noch immer sind nicht alle Features des tragbaren PCs bekannt. Valve will nun aber offensichtlich Klarheit zu der kommenden Konsole schaffen.

Valve hat dieses Jahr mit der Ankündigung des Steam Decks für Wirbel gesorgt – der tragbare Mini-PC ist eine Hybridkonsole wie die Nintendo Switch und verspricht mobilen Zugriff auf die gesamte Steam-Bibliothek. Trotz des großen Vorbesteller-Ansturms sind jedoch einige Fragen offen geblieben, die Valve nun in einer brandneuen FAQ beantwortet.

Steam Deck: Fragen über Fragen

Die neue FAQ zum Steam Deck bietet auf Valves Website Antworten auf einige der größten Fragen, die zuvor immer wieder in Online-Diskussionen aufgekommen sind.

Unter anderem klärt der Post darüber auf, dass das Steam Deck per Remote Play als Controller an PCs angeschlossen werden kann und Unterstützung für Multi-Boot erhält – Gamer können also mehrere Betriebssysteme auf dem Gerät installieren und entscheiden, welches sie nutzen möchten. Außerdem bestätigt Valve, dass auch Steam-fremde Spiele über Proton gestartet werden können und dass die tragbare Konsole über einen "10 Finger Multi-Touchscreen" verfügt. (Quelle: Steam Deck)

Valve startet neue Gaming-Offensive

Anhand der bisher verfügbaren Informationen ist das Steam Deck ein überaus leistungsstarkes Gerät, das Gamern eine interessante Balance zwischen Konsolen- und PC-Erlebnis liefern wird. Mit der schier unermesslichen Steam-Bibliothek im Rücken und den Vorzügen eines tragbaren PCs wagt Valve einen vielversprechenden Angriff auf das Gaming-Hardware-Etablissement. Dieser Eindruck wird auch durch die neue FAQ unterstützt, denn das Steam Deck scheint äußerst variabel einsetzbar zu sein.

Wird sich das Steam Deck durchsetzen? In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Gaming-Trends, die die Zukunft bestimmen werden:

Das Steam Deck soll Ende des Jahres releast werden, aufgrund der großen Nachfrage werden viele Gamer ihre neue Hybridkonsole allerdings wohl erst 2022 in den Händen halten.