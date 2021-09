In Medieval Dynasty spielen wir quasi einen NPC. (Bild: Render Cube / Getty Imags – Circle Creative Studio)

In vielen Spielen übernehmen wir die Rolle des strahlenden Helden, der auszieht, um die Welt vor ihrem Untergang zu bewahren. In manchen Games jedoch übernehmen wir auch in regelmäßigen Abständen die Arbeit von simplen Tagelöhnern – und schlüpfen auf diese Weise in die Rolle von NPCs.

Yeah, ich bin die wichtigste Person des Spiels - oder doch nicht? In manchen Spielen seid ihr strenggenommen nur ein NPC, der stumpfe Aufgaben erledigt. In der unteren Bilderstrecke könnt ihr sehen, in welchen Spielen ihr - wenn man es genau nimmt - nur die Drecksarbeit macht. Aber einer muss sie schließlich erledigen.

Habt ihr es immer geahnt oder müsst ihr jetzt ein ernstes Wörtchen mit bestimmten Entwicklern reden? NPCs werden immer belächelt, aber wenn wir ehrlich sind, sind wir ihnen schon für ihre Arbeit dankbar. Schließlich heilen sie immer unsere Pokémon und kaufen uns unseren Loot-Schrott ab.