Gewinnspiel: Holt euch 4 x Spiritfarer für Nintendo Switch und PS4

Es gibt Spiele, die heben sich durch ihre wundervolle Welt, ihren einzigartigen Art Style, ihre bewegende Geschichte oder ihre grandiose Spielmechanik so sehr von der Masse ab, dass sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Spiritfarer ist ein solches Spiel. Und mit etwas Glück könnte es bald euch gehören.

Es ist gar nicht mal so einfach, Spiritfarer in wenigen Worten zusammenzufassen. Letztlich ist es eine gemütliche Indie-Management-Simulation über den Tod. Ja, richtig gelesen. Ihr schlüpft in die Rolle von Stella, der Fährmeisterin der Dahingeschiedenen. Ihre Aufgabe ist es, die Geister der Toten auf ihrer letzten Reise zu begleiten.

Seit diesem Sommer ist diese höchst entschleunigte Spielerfahrung auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch als physische Version erhältlich. Nun haben uns die wundervollen Menschen von Skybound Games jeweils zwei dieser Versionen zur Verfügung gestellt, damit wir sie an euch verlosen können.

Der Trailer von Spiritfarer wirft einen Blick auf eine entspannte Geschichte rund um den Tod

Ich will Spiritfarer gewinnen! Was muss ich tun?

Ganz simpel: Steigt ins Reich der Toten hinab, bringt uns einen der Köpfe des dreiköpfigen Höllenhundes Zerberus und schon gehört eines der Spiele euch! ... Nein? Doch nicht? Hm, na gut. Dann lasst uns eine andere Aufgabe stellen:

Stella, die Hauptfigur in Spiritfarer, ist die Fährmeisterin der Toten. Mit ihrem Schiff transportiert sie die Seelen ins Jenseits. Sie ist aber nicht die einzige, die diesen Beruf ausübt. In der griechischen Mythologie gibt es einen recht berühmten Fährmann, dessen Aufgabe ganz ähnlich aussieht. Unsere Frage lautet: Wie heißt der Fährmann der Toten, der sie über den Fluss Styx ins Jenseits bringt?

a) Kirin

b) Charon

c) Chaos

d) Kora

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "SPIRITFARER".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Sagt uns, welche Version ihr gerne hättet. PS4 oder Switch.

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten euren Preis im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Eure Adressdaten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 29. September 2021 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!