Releases: Der Herbst startet mit FIFA und eFootball

Die Releases Ende September bieten neben Fußball auch heiße Rennen und Fantasy-Action.

Der September endet noch einmal mit ein paar aufregenden Neuerscheinungen: In dieser Woche gibt es Nachschub an der Fußball-Front und im MMO-Bereich.

New World | 28. September

PC

Bereits mehrmals wurde Amazons erstes großes Online-Rollenspiel New World verschoben. Jetzt soll es aber endlich mit dem Release klappen und die Tore der Insel Aeternum dauerhaft öffnen.

Als Spieler landet ihr etwas unsanft auf der nur teilweise erkundeten Insel, in der sich mehrere Parteien einen Kampf um die Vorherrschaft leisten. Doch damit nicht genug: Die unheimliche Wildnis und Legionen von Untoten sorgen für Unbehagen bei den Bewohnern. Somit liegt es an euch, die Feinde in der Wildnis aber auch im PvP feindliche Spieler zu besiegen und in New World mit der selbstgewählten Fraktion die Führung zu übernehmen.

In New World landet ihr auf einer Insel, die voller Gefahren ist:

Das Online-Rollenspiel von Amazon erscheint erst einmal nur für den PC. Eine Umsetzung für die Konsolen ist bislang nicht angekündigt.

New World: Deluxe Edition

In Sound Mind | 28. September

PC / PS5 / Xbox Series X

Der Oktober steht bevor und damit auch alljährlich wiederkehrende Zeit, sich zu gruseln. Der Release von In Sound Mind passt also nahezu perfekt und lässt euch ein schauriges Psycho-Abenteuer aus der First-Person-Perspektive erleben.

Ihr schlüpft in die Rolle des Therapeuten Desmon Wales, der die Gedanken seiner Patienten durchsucht, um ihre Verbindungen zueinander zu klären. Das große Ziel? Das Geheimnis rund um die Geschehnisse in der Stadt Milton Haven lösen. Allerdings könnte Wales auch selbst zum Opfer seiner eigenen Gedanken werden und in einen düsteren Strudel geraten.

Der Release von In Sound Mind findet für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S statt. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist zwar bereits angekündigt, soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Insurgency: Sandstorm | 29. September

PS4 / Xbox One

Der taktische Multiplayer-Shooter Insurgency: Sandstorm schafft nach fast drei Jahren den Sprung vom PC auf die Konsolen. Dafür hat Entwickler New World Interactive auch einiges angepasst, unter anderem in Sachen Steuerung und Optik.

Der Kern des Shooters bleibt aber erhalten. Spieler können sich also auf taktische Matches einstellen, bei denen jeder Schuss den sofortigen Bildschirmtod bedeuten kann. Dank der realitätsnahen Darstellung der Waffen und deren Handhabung fällt Insurgency: Sandstorm recht komplex aus. Neben PvP-Matches gibt es aber auch Koop-Szenarien, in denen ihr gegen die Computer-KI antretet.

Obwohl der Release von Insurgency: Sandstorm nur auf der PlayStation 4 und Xbox One stattfindet, kann der Shooter auch auf den neuen Konsolen gespielt werden. Dank Aufwärtskompatibilität gibt es dann flüssige 60 Bilder pro Sekunde.

Insurgency: Sandstorm (Playstation 4)

eFootball | 30. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Aus Pro Evolution Soccer (PES) wird eFootball und abseits des Namens ändert sich auch sonst noch jede Menge. Konami wagt in diesem Jahr einen großen Schritt mit seiner Fußballsimulation: Weg vom klassischen Kaufprodukt hin zu einem Free-2-Play-Spiel, welches regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird.

Zum Start von eFootball gibt es lediglich neun lizenzierte Mannschaften, sechs Stadien und nur den klassischen Match-Spielmodus (online und offline). Erst mit späteren Updates sollen weitere Modi, wie etwa Creative Teams und Creative League folgen, sowie weitere Online-Modi. Darüber hinaus gibt es zu Beginn nicht alle Schusstechniken, denn auch die sollen erst mit einem Update hinzugefügt werden.

Die Marke PES heißt in diesem Jahr ab sofort eFootball und verändert sich:

Immerhin erscheint eFootball von Anfang an für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X. Darüber hinaus wird auch die Mobile-Version angepasst und wird zukünftig Crossplay mit den anderen Versionen bieten.

Hot Wheels Unleashed | 30. September

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Ein Arcade-Racer mit der Lizenz von Hot Wheels: Klingt auf dem Blatt Papier nach einem sehr einleuchtenden Spielprinzip. Hot Wheels Unleashed will genau das werden und klassische Rennspielkost mit lizenzierten Spielzeugautos und abgedrehten Strecken bieten.

Auf den ikonischen, orangefarbenen Hot-Wheels-Strecken tretet ihr gegen die KI oder andere Spieler an und fahrt, springt und driftet, um am Ende Platz 1 zu erreichen. Die unterschiedlichen Hot-Wheels-Autos verfügen über bestimmte Attribute und Seltenheitsstufen und können sogar mit neuen Skins angepasst werden.

Die Entwickler von Hot Wheels Unleashed bedienen mit dem Release direkt alle Konsolen inklusive der Nintendo Switch. Auf dem PC erscheint das Rennspiel ebenfalls am selben Tag.

Hot Wheels Unleashed Day One Edition (Playstation 4)

FIFA 22 | 1. Oktober

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Während eFootball einen anderen Weg einschlägt, bleibt sich FIFA in diesem Jahr ganz klassisch treu. Große Experimente wagt EA nicht und liefert bei FIFA 22 das gewohnt starke Lizenzpaket mit allen bekannten Spielmodi und Features ab. Für die Next-Gen-Konsolen gibt es aber auch ein paar spezielle Verbesserungen.

Dazu gehören verbesserte Spielerbewegungen, eine schlauere KI in Angriff und Abwehr, ein paar grafische Verbesserungen und weitere Detailänderungen. Diese stehen jedoch nur auf der PlayStation 5 und Xbox Series X zur Verfügung. Neuerungen bei den einzelnen Spielmodi wie Volta und FIFA Ultimate Team gibt es hingegen auch auf den anderen PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie dem PC.

Der Release von FIFA 22 findet dabei wie gehabt auf allen Konsolen und dem PC statt. Bei der Nintendo Switch gibt es jedoch nur ein Update der Legacy Version, sprich lediglich die Lizenzen werden aktualisiert.

FIFA 22 - Standard Plus Edition (exklusiv bei Amazon.de) [Playstation 4]

Zweifel kann es kaum geben: Nach der Sommerpause hat der September mit spannenden Releases vorgelegt. Auch zum Ende hin gibt es mit New World und zwei neuen Fußballspielen noch einmal genügend Nachschub.