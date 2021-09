Diese Woche könnt ihr bei Epic Games The Escapists gratis abstauben.

Jede Woche schenkt euch Epic Games einen Schwung an neuen Spielen. Diese Woche sollten sich alle Möchtegern-Knackis rot im Kalender markieren – denn dann dürft ihr versuchen, aus dem Gefängnis zu entkommen.

The Escapists: Epic schenkt euch eine Ausbruch-Simulation

Es ist mal wieder soweit! Das Angebot an Gratis-Games wurde aktualisiert – und in dieser Woche gibt es einen echten Indie-Geheimtipps aufs Haus: The Escapists.

Im Pixel-Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Gefangenen, der seine Haftstrafe absitzt. Eure Aufgabe ist klar: Ihr müsst es irgendwie schaffen, aus dem Knast zu entkommen. Dabei sind eurer Kreativität kaum Grenzen gesetzt.

Ob ihr versucht, euch einen Job in der Wäscherei zu ergattern, um an eine Wachuniform zu kommen, euch einen Tunnel grabt oder aber versucht, mit bloßer Gewalt eurer Gefangenschaft ein Ende zu setzen, bleibt euch überlassen. Einfach wird das auf jeden Fall nicht!

Werft am besten einen Blick in den offiziellen Trailer des Spiels. Auf diese Weise könnt ihr schnell erahnen, ob The Escapists das Richtige für euch ist:

The Escapists bei Epic Games kostenlos abstauben

Auf Steam fallen 90 Prozent der über 13.000 Bewertungen der cleveren Ausbruchs-Simulation positiv aus. The Escapists könnt ihr euch über den Epic Games Store zwischen dem 23. September 2021 um 17:00 Uhr und dem 30. September 2021 um 17 Uhr kostenlos herunterladen.

Welches Spiel gibt es nächste Woche gratis?

In der kommenden Woche kommen alle Fans von Grand-Strategy-Games auf ihre Kosten, denn ab Donnerstag könnt ihr Europa Universalis IV kostenlos abstauben.

Fans der Crusader-Kings-Reihe werden Europa Universalis bestimmt schon kennen – schließlich sind sich die beiden Spiele recht ähnlich. Doch während ihr in Crusader Kings die Geschicke eures Reiches im Mittelalter lenkt, ist Europa Universalis IV zwischen Renaissance und früher Moderne angesiedelt.

Das Strategiespiel lässt euch viele Freiheiten und setzt voll und ganz auf ein offenes Sandbox-Prinzip. Ob ihr euch mithilfe von Diplomatie oder mit dem Einsatz eures Militärs vergrößert und langsam zur Supermacht aufsteigt, wahre Konflikte aus der Geschichte nachspielt oder aber heimtückisch eure Mitstreiter um die Ecke bringt, um euren Einfluss zu erweitern, bleibt vollkommen euch überlassen.

Der Jubiläumstrailer von Europa Universalis IV stellt euch die Highlights vor und gewährt euch einen ersten Blick aufs Gameplay:

Europa Universalis IV bei Epic Games anschauen

Wer jetzt Blut geleckt hat, sollte jedoch eines wissen: Um sich in Europa Universalis einzuarbeiten, muss viel Zeit und Geduld mitgebracht werden. Das Strategiespiel ist alles andere als einsteigerfreundlich und bietet einen riesigen Umfang. Wer jedoch schon Spielen wie Crusader Kings viel abgewinnen konnte, wird auch mit Europa Universalis IV glücklich werden.

Das Strategiespiel könnt ihr euch ab dem 30. September um 17:00 Uhr bis zum 07. Oktober um 17:00 Uhr kostenlos herunterladen – danach wechselt das Angebot der Epic-Gratis-Games wieder.