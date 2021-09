Xbox Live oder PlayStation Network? Pannen-Analyse kürt klaren Gewinner

Xbox oder PlayStation: Wer hat den besseren Online-Service? (Bildquelle: GIGA)

Online-Gaming gehört sowohl auf der Xbox als auch auf der PlayStation dank der hauseigenen Online-Services zum Standard-Angebot dazu. Eine der beiden Plattformen hat allerdings im direkten Ausfall-Vergleich ganz klar die Nase vorn.

Gamer kommen in vielen Fällen um die Online-Services von PlayStation und Xbox kaum noch herum, denn diverse Features und Updates sind hinter Online-Zugängen verborgen. Mit Xbox Live und dem PlayStation Network bieten beide Gaming-Giganten ihre eigenen Netzwerke an – doch bei der Verlässlichkeit und Stabilität hat Sony laut neuesten Zahlen klar die Nase vorn.

PlayStation Network und Xbox Live im Vergleich

Eine Analyse von unterschiedlichen Online-Services liefert die Erkenntnis, dass das PlayStation Network stabiler läuft als Xbox Live – also weniger Ausfälle beim Online-Gaming zu beklagen sind.

Die Website ToolTester hat das Verhalten von Online-Services in den USA innerhalb der letzten zwölf Monaten genau unter die Lupe genommen und dabei die Ausfallzeiten gemessen. In dieser Zeitspanne wurden bei Xbox Live 63 Ausfälle gezählt, also 5,25 pro Monat. Im PlayStation Network erlitten User dagegen nur 49 Crashes, also 4,08 pro Monat. (Quelle: ToolTester)

Online-Gaming mit Einschränkungen

Bei Xbox Live wurden die Ausfälle in erster Linie während Online-Gaming-Sessions registriert, während beim PlayStation Network vor allem der Login Probleme verursacht hat. Insgesamt belegen die Konkurrenten damit in der "Top 30" Platz 6 (Xbox) und Platz 9 (PlayStation).

Dass stabile Online-Services und -Verbindungen in der Gaming-Branche immer wichtiger werden, ist vielen Spielern schon länger ein Dorn im Auge – erst kürzlich heimste der kommende PS5-Hit Gran Turismo 7 harsche Kritik für seinen Online-Zwang ein, der sogar im Singleplayer-Modus gegeben ist.

In unserem Video zeigen wir euch, was wir in der Redaktion im September zocken:

Angeführt wird die ToolTester-Liste übrigens von Discord: In den letzten 12 Monaten wurden bei dem Service satte 129 Ausfälle verzeichnet. Auf Rang 30 dagegen findet sich Google Maps als verlässlichster Dienst mit nur einem Ausfall wieder.