Minecraft in ultrascharf: Fan bringt Rechner mit 8K-Version zum Glühen

Minecraft lebt von seinem besonderen Pixel-Look. Das hält fleißige Spieler nicht davon ab, immer wieder an der Grafik-Schraube zu drehen. Dank Mods und Shadern ist es möglich, auch das Block-Game in einen wahren Grafik-Traum zu verwandeln. Das beweist ein Fan in einem neuen 8K-Video auf YouTube.

Minecraft als Real-Life-Simulation?

Immer wieder wird das Sandbox-Spiel genutzt, um sich kreativ auszutoben. Ob beeindruckende Bauwerke oder echte Grafik-Hingucker – vieles ist in Minecraft möglich.

Texturen-Pakete und Shader laden dazu ein, grafisch das Beste aus dem Pixel-Game herauszukitzeln. Und dies ist bei Minecraft keine besonders leichte Angelegenheit. Besonders, wenn es um die benötigte Rechnerleistung geht. Denn das Survival-Game ist durch seine Machart ziemlich ressourcenhungrig, was bei einem Grafik-Upgrade natürlich noch enorm verstärkt wird.

Das hielt einen Fan nicht davon ab, Minecraft in einer wahnsinnig fotorealistischen 8K-Version zu präsentieren. Und auch, wenn dieses Grafik-Experiment den Rechner des Erstellers sicherlich zum Glühen gebracht hat, kann sich das Ergebnis wirklich sehen lassen:

Ihr wollt das Survival-Spiel in 8K-Auflösung?

Wenn ihr euch ebenfalls eine Minecraft-Version in dieser ultrascharfen 8K-Auflösung zaubern wollt, bietet der Ersteller Digital Dreams entsprechende Texturpakete auf seiner Patreon-Seite kostenpflichtig an. Sicherlich gibt es aber auch kostenfreie Texturpakete, die eine fotorealistische Optik bieten.

Den verwendeten Shader findet ihr ebenfalls in der Info-Box des YouTube-Videos. Doch seid euch gewiss, dass ihr für ein 8K-Minecraft ein echtes Grafik-Monster in eurem Rechner verbaut haben solltet. Der Macher selbst verwendet eine aufgemotzte Geforce RTX 3090 und weitere leistungsstarke Komponenten.

Falls ihr den Grafikstil von Minecraft feiert, so wie er ist, könnt ihr euch diese Version auch sparen und sie einfach im Video genießen. Im Spiel hättet ihr mit mickrigen FPS sicherlich sowieso wenig Freude beim Zocken. Doch es ist beeindruckend zu sehen, was grafisch immer wieder mit Minecraft möglich ist.

Auch wenn Minecraft viel Abwechslung bietet, gibt es immer noch Features, die dem Spiel fehlen:

