Heute brau ich: Neuer Simulator macht euch zur Kräuterhexe

Wart ihr schon immer von Tränken in Spielen fasziniert und wolltet sogar eure eigenen brauen? Dann ist eure Zeit jetzt gekommen! Die mittelalterliche Simulation Potion Craft macht euch nicht nur zur Kräuterhexe, sondern erobert gerade die Topseller von Steam.

Potion Craft: Führt euren mittelalterlichen Tränkeladen

Das Spiel wurde gerade erst als Early Access veröffentlicht und schon erobert es die Steam-Topseller im Sturm.

Bei Potion Craft: Alchemist Simulator erwartet euch ein Spiel im mittelalterlichen Stil. Ihr führt euren eigenen Laden, lernt eure Mitbürger kennen und erfüllt ihre Bedürfnisse anhand der Geschichten, die sie euch erzählen.

Braucht euer Kunde einen Manatrank? Oder etwas zum Heilen? Kauft und verkauft Zutaten, baut in eurem verzauberten Garten selbst Zutaten an und sammelt Gegenstände wie Pilze, Kräuter und Kristalle. Zu einem richtigen Simulator gehört aber auch die Interaktion. Zermahlt die Zutaten sorgfältig mit dem Mörser, um ihre Wirkung freizusetzen, bevor ihr sie in den Kessel gebt und eure Kunden hoffentlich mit guten Tränken glücklich macht.

Potion Craft Early Access Release Trailer

Wie weit ist die Entwicklung fortgeschritten?

Ein Spiel in der Early-Access-Phase zu spielen, bedeutet, das Risiko einzugehen, vermehrt über Fehler und Bugs zu stolpern. Im Gegenzug bekommt ihr das Spiel günstiger und habt die Möglichkeit, dem Entwickler wichtiges Feedback zu geben. Wie fertig ist Potion Craft: Alchemist Simulator?

„Das Spiel sieht aus und spielt sich wie ein fertiges Produkt. Alle grundlegenden Mechaniken funktionieren gut und die meisten Funktionen sind vorhanden. In Potion Craft gibt es viel Raum für Kreativität. Es handelt sich um ein Sandkastenspiel, das unbegrenzt gespielt werden kann, sodass man Dutzende von Stunden damit verbringen kann, den Weg des Alchemisten zu beschreiten, neue Rezepte zu entdecken und die alten zu optimieren, selbst im derzeitigen Entwicklungsstadium“, so Entwickler niceplay games.

In der Early-Access-Phase bekommt ihr das Spiel bei Steam für 12,49 Euro. Bis zum 28. September bekommt ihr allerdings noch 10 % Rabatt und zahlt am Ende lediglich 11,24 Euro. Ein offizieller Release-Termin zum Spiel ist bisher nicht bekannt.

