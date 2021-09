Knallbunter PS-Plus-Hit stellt Download-Weltrekord auf

PS Plus: Überraschungs-Hit stellt Weltrekord auf. (Bildquelle: Yauhen Akulich, Getty Images)

Einer der größten Überraschungs-Hits von 2020 hat sich ganz offiziell einen beachtlichen PlayStation-Rekord geschnappt – und findet sich nun unverhoffter Weise sogar im Guinness World Records Buch wieder.

Mit solch einem Erfolg hatte vor dem Release von Fall Guys: Ultimate Knockout wohl niemand gerechnet: Das kunterbunte Battle-Royale-Spiel hat sich den Titel des PS-Plus-Spiels mit den meisten Downloads gesichert – und bekommt als Belohnung dafür sogar einen Eintrag im Guinness World Records Buch.

Fall Guys: Ultimate Knockout – Überraschender Weltrekord

Das Battle-Royale-Game wurde am 4. August 2020 veröffentlicht und war als Day-One-Release einen Monat lang gratis im PS-Plus-Angebot verfügbar. In dieser Zeit wurde Fall Guys häufiger als jedes andere PS-Plus-Spiel zuvor (und danach) heruntergeladen.

Entwickler Mediatonic hat die Weltrekord-Ehre in einem Blog-Post verkündet und sich für die Unterstützung und den Enthusiasmus der Fans bedankt. Zusammen mit einer BAFTA-Nominierung und einer ESPN-Dokumentation über das Spiel habe das Fall-Guys-Studio in den letzten 12 Monaten schon einige überraschende Momente erleben dürfen – der Eintrag im Guinness World Records Buch gehört nun zweifellos auch dazu. (Quelle: Mediatonic)

Ihr habt bei Fall Guys kein Bild mehr vor Augen? Der Trailer wird eurem Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen:

PS-Plus-Hit lässt große Namen hinter sich

Sonys PS-Plus-Service bietet Abonnenten seit dem Release der PS5 monatlich zwei Gratis-Spiele für die PS4 und ein Spiel für die Next-Gen-Konsole. Allein in den letzten 12 Monaten waren mit Days Gone, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5 und Call of Duty: Black Ops 4 zahlreiche Blockbuster mit dabei: Keiner dieser großen Namen konnte sich jedoch gegen Fall Guys durchsetzen. Das originelle und quietschbunte Multiplayer-Spektakel war 2020 ganz offensichtlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Von Fall Guys einmal abgesehen – in unserem Video zeigen wir euch, welche Games wir im Spetember in der Redaktion zocken:

Fall Guys: Ultimate Knockout hat sich in den letzten Monaten aber nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht: Das Battle-Royale-Spiel befindet sich mittlerweile in seiner fünften Season – jetzt nur eben ganz offiziell als Weltrekordhalter.