The Last of Us: Erstes Bild der Serie begeistert die Fans

Wie gut kann HBO die Lieblinge Joel und Ellie in der Serie umsetzen? Erste Bilder zur "The Last of Us"-Adaption geben eine Antwort. Bild: Sony.

Die Serie zu The Last of Us nimmt langsam Form an. Jetzt ist ein erstes Bild der Schauspieler von Joel und Ellie in ihren Rollen aufgetaucht. Wie nah sind sie an den Vorlagen des PS4-Hits?

The Last of Us: Joel und Ellie in der Serie

Die Produktion der Serienadaption von The Last of Us geht voran. Nachdem die Schauspieler für Joel und Ellie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey feststehen, sieht man sie nun das erste Mal in ihren Rollen.

Co-Präsident von Naughty Dog und Executive Producer der Serie Neil Druckmann präsentiert das erste offizielle Set-Bild jetzt auf seinem Twitter-Account:

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! 😭!"



The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!



Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

"Als ich sie in ihrem vollem Kostüm am Set sah, dachte ich nur: 'Heilige Scheiße! Das sind Joel und Ellie!' Die HBO-Adaption von Naughty Dogs The Last of Us geht mit Volldampf voran! Kann es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen (von allen unseren Projekten!). Fröhlichen TLoUDay!!!"

Das Bild zeigt zwar nicht die Gesichter der zwei Lieblinge, doch ist an ihren Kostümen zu erkennen, wie originalgetrau die Serienmacher die Figuren darstellen wollen. Die Kleidung und Rucksäcke kommen den Vorbildern des PS4-Krachers schon verdammt nahe.

Im Hintergrund des Bildes ist ein abgestürztes Flugzeug zu erkennen. Wird dieses Bestandteil der Geschichte sein? Oder soll es nur den Schrecken der postapokalyptischen Welt darstellen? Wir wissen es nicht. Denn zur Story der Serie ist noch nicht allzu viel bekannt.

Zwar wird sich die erste Staffel an den Geschehnissen des ersten Teils von The Last of Us orientieren, doch soll die Serie in einigen Episoden auch stark von der eigentlichen Geschichte abweichen können.

Fans sind begeistert von der Ähnlichkeit

Natürlich sind nicht alle zufrieden mit dem ersten Bild zur Serie, was sich in einzelnen Kommentaren unter dem Twitter-Post abzeichnet. Doch im Großen und Ganzen fällt das Feedback zu Joel und Ellie ziemlich positiv aus. Besonders im Subreddit zu The Last of Us zeigen sich die Fans mehr als begeistert.

Viele stellen die großartige Ähnlichkeit zu den Spielevorbildern heraus. Das erste offizielle Bild steigert zudem die Vorfreude der Fans. Diese können es jetzt noch weniger erwarten, ihre PlayStation-Helden endlich in der HBO-Serie verwirklicht zu sehen.

Die Hoffnungen der "The Last of Us"-Fans sind hoch. Hoffentlich können die Serienmacher diese Fehler vermeiden:

Das erste offizielle Set-Bild zur “The Last of Us“-Serie ist aus dem Sack. Die Schauspieler von Joel und Ellie überzeugen darin mit authentischer Kleidung aus dem PS4-Blockbuster und die Fans sind mehr als zufrieden mit dem ersten Einblick.