Skyrim trifft The Witcher: Geralt wird zum Drachenblut

Dank einer Mod könnt ihr Himmelsrand nun in der Rolle eines Hexers unsicher machen. (Bild: CD Projekt Red / Bethesda Softworks)

Was für eine Rasse hat euer Skyrim-Charakter? Nord? Kaiserlicher? Argonier? Eine neue Mod für den RPG-Hit erlaubt es euch nun, in der Rolle eines Hexers durch Himmelsrand zu ziehen.

Hexer in Skyrim: Mod fügt neue Rasse hinzu

Direkt am Anfang von Skyrim werden Spieler vor eine wichtige Entscheidung gestellt. Sie müssen wählen, welcher Rasse ihr Spielcharakter angehören soll. Der RPG-Hit bietet schon ab Werk eine große Auswahl und jede Rasse hat ihre eigenen Vorteile.

Ein Fan hat das Repertoire nun durch eine Mod um einen weiteren Eintrag erweitert, der vor allem Fans des "The Witcher"-Universums gefallen dürfte: den Hexer. Wer sich die Mod herunterlädt und installiert, kann fortan in der Haut eines Hexers seine Abenteuer in Himmelsrand erleben und zum Drachenblut werden.

Doch was genau zeichnet die neue Hexer-Rasse aus? Ein Blick in die Modbeschreibung zeigt, welche Vorteile Hexer gegenüber den anderen Rassen Himmelsrands haben. So regenerieren sich zum Beispiel Ausdauer, Mana und Lebenspunkte zwei- bis dreimal so schnell.

Und als Hexer könnt ihr nicht nur deutlich mehr einstecken, sondern auch härter austeilen. Im unbewaffneten Nahkampf schlagt ihr dreimal härter zu als ein normaler Mensch.

Doch das war noch nicht alles. Hexer haben noch einen weiteren Vorteil: die Hexer-Zeichen. Mit Aard etwa erzeugt ihr eine Druckwelle, die eure Gegner von den Füßen reißt, während ihr ihnen mit Igni ordentlich Feuer unterm Hintern macht.

Zugegeben, solche Zauber gehören auch in Skyrim zum Standard-Repertoire eines jeden Drachenbluts, nett ist die Einbindung der Hexer-Zeichen aber dennoch. (Quelle: NexusMods / Play as a Witcher)

Wer die Mod einmal in Aktion sehen will, kann sich hier etwas Gameplay dazu ansehen:

"The Witcher"-Stimmung in Himmelsrand – das braucht ihr dafür

Mod-Entwickler RobA erklärt, dass er die Mod in Zukunft mit weiteren Inhalten ausbauen will. Vor allem weitere Hexer-Zeichen stehen im Fokus.

Wer noch mehr "The Witcher"-Stimmung in Skyrim haben will, sollte laut des begeisterten Skyrim-Spielers und Mod-Entwicklers auch folgende Mods für das Rollenspiel installieren:

Der ultimative "The Witcher"-Test

Dank der neuen Skyrim-Mod könnt ihr fortan als Hexer durch Himmelsrand ziehen und euch allerlei Abenteuern mit neuen Fähigkeiten stellen.