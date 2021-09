Zelda: Breath of the Wild – Fan zeigt Links dunkle Seite

Link hat eine dunkle Seite und ein Zelda-Fan zeigt sie euch.

Link kämpft für gewöhnlich nur für das Gute und die Rettung von Hyrule. Ein Reddit-Nutzer zeigt jetzt jedoch, wie er den stummen Helden in The Legend of Zelda: Breath of the Wild in einen Folterknecht verwandelt.

Zelda: Breath of the Wild – Link wird zum Schurken

In seinem Abenteuer in The Legend of Zelda: Breath of the Wild stehen Link eine ganze Menge Waffen und Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Die Bewohner von Hyrule sollten dankbar sein, dass der Held stets auf ihrer Seite steht. Der Reddit-Nutzer Flyingpannn lässt seine angestaute Bosheit darum an seinen Feinden aus.

Auf seinen Reisen begegnet der Spieler einem der Yiga-Attentäter. Sie tarnen sich als harmlose Reisende, die Link jedoch angreifen, sobald dieser sie anspricht. Flyingpannn weiß jedoch genau, was der Assassine vorhat und stellt ihm eine Falle. In seinem Post schreibt er, dass andere die Gegner lieber schnell mit einem Stasis-Block erledigen. Er selbst hat jedoch etwas dunklere Pläne.

Yiga-Attentäter erlebt schockierende Überraschung

Der Yiga-Attentäter hat gegen die elektrische Waffe keine Chance. Link schaut in der Zwischenzeit nur stumm und leise zu, wie sich die Lebenspunkte seines Feindes langsam aber sicher auf null zubewegen. Dass Link keine komplett weiße Weste hat, ist schließlich schon bekannt, seit er die Töpfe von wehrlosen Bürgern zerstört, um an ihre Rubine zu kommen.

Ein Reddit-Nutzer zeigt Links dunkle Seite, indem er einem Gegner in The Legend of Zelda: Breath of Wild eine elektrische Falle stellt. Allerdings hat der Attentäter ihn zuerst angegriffen, weswegen sich der Held vermutlich auf Notwehr berufen kann.