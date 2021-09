Far-Cry-Reihe: 9 Geheimnisse, die nur die wenigsten kennen

Far Cry 3: Habt ihr euch je gefragt, was mit dem verschollenen Kumpel passiert ist?

In der Far-Cry-Reihe gibt es genauso viele Geheimnisse wie umherfliegende Kugeln. Passend zum Release von Far Cry 6 haben wir die besten für euch herausgesucht. Von Dinos bis Drogen ist alles dabei.

Far-Cry-Reihe: Diese 9 Geheimnisse kanntet ihr bestimmt noch nicht

Von Far Cry bis Far Cry 5 und allen Spin Offs – im Shooter-Universum gibt es nicht nur viele charismatische Bösewichte und schöne Schauplätze, es gibt auch viele Geheimnisse, die ihr entdecken könnt.

Aber kennt ihr auch diese 9 Geheimnisse? Wir haben uns in die Tiefen des Internets begeben und nur das herausgesucht, was an Kuriosität nicht zu schlagen ist. Fragt sich nur, wie viele Geheimnisse Far Cry 6 da noch draufpackt.

Dinos, Drogen, literaturverliebte Gangster – jetzt seht ihr die Far-Cry-Reihe vielleicht mit ganz anderen Augen. Wir sind sehr gespannt auf den Release von Far Cry 6, der am 6. Oktober stattfinden soll, und melden uns zurück, sobald wir auch dort alle faszinierenden Geheimnisse entdeckt haben.