Syberia und Syberia 2 gibt es gerade kostenlos auf Steam – aber nur für kurze Zeit. (Bild: Microids / Getty Images – Daria Kashurina)

Steam hat mal wieder die Spendierhosen an und verschenkt aktuell zwei echte Adventure-Klassiker: Syberia & Syberia 2. Wir verraten, für wen sich ein Blick auf die Spiele lohnt – und was sie so besonders macht.

Eine neue Gratis-Aktion auf Steam ist gestartet. Bis zum 29. September um 19:00 Uhr könnt ihr euch die beiden "Point and Click"-Adventures Syberia und Syberia 2 vom Studio MC2-Microïds für den PC kostenlos sichern.

Zur Gratis-Aktion auf Steam

Syberia & Syberia 2: Gratis-Games bei Steam

Syberia wurde 2002 releast und erzählt die faszinierende Geschichte der Juristin Kate Walker, die bei einer Reise in die französischen Alpen auf ein fantastisches Geheimnis stößt. Im Nachfolger von 2004 wird ihre Geschichte weitererzählt, während sie sich auf die spannende Suche nach einem Fabelwesen begibt.

Beide Abenteuer mit Steampunk-Elementen wurden von dem belgischen Comiczeichner Benoît Sokal entworfen und von Kritikern wie auch Gamern beim Release positiv aufgenommen. Syberia erhielt auf Metacritic einen Metascore von 82 und einen User-Score von 8,5, während sich Syberia 2 auf Metacritic einen Meta-Score von 80 und einen User-Score von 8,4 sicherte.

Gratis-Angebot gilt nur für kurze Zeit

Wer sich die beiden Spiele kostenlos schnappen will, muss sich jedoch beeilen. Die Gratis-Aktion läuft nur noch bis zum 29. September 2021, danach kosten die beiden Spiele wieder regulär 12,99 Euro.

Syberia & Syberia 2 gelten bis heute als echte Genre-Tipps für Adventure-Fans und kommen auch auf Steam gut an. 89 Prozent der Spieler bewerten Syberia positiv, beim zweiten Teil liegt der Prozentsatz der positiven Bewertungen bei 86 Prozent.

