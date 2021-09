20 Waffen aus Call of Duty, die viel zu stark waren

Diese CoD-Waffen haben den Multiplayer zeitweise komplett zerstört (Bild: Activision / Getty Images – g-stockstudio)

Waffen-Balancing ist eine Kunst für sich, die selbst die besten Entwickler vor Schwierigkeiten stellt. Vor allem in der „Call of Duty“-Serie gab es fast kein einziges Spiel, in dem es keine unfairen Schießeisen gab. Wir haben die 20 bekanntesten und frustrierendsten Beispiele für euch aufgelistet.

Chancenlos: Diese CoD-Waffen waren schlichtweg unfair

Pistolen, MPs, Scharfschützengewehre, Sturmgewehre, Schrotflinten, DMRs – Call of Duty bieten seinen Spielern oftmals einen kunterbunten Blumenstrauß aus unterschiedlichen Waffengattungen und Modellen an. Hier findet jeder Topf seinen Deckel.

Doch die große Anzahl an Waffen sorgt zwangsläufig dafür, dass einige Kniften etwas besser als andere sind. Das kann schon mal passieren. In einigen „Call of Duty“-Spielen gab es jedoch auch Waffen, die quasi die komplette Balance im Alleingang über den Haufen geballert und uns den Spielspaß verdorben haben.

Erinnert ihr euch etwa noch an die Model 1886 aus Modern Warfare 2? Oder was ist mit der MP40 aus World at War? Da werden doch direkt wieder schreckliche Erinnerungen wach, oder?

Wir haben für euch 20 Waffen aus Call of Duty zusammengetragen, die euch im Multiplayer in den Wahnsinn getrieben haben:

Während solche Waffenprobleme in den Anfängen von CoD oftmals von den Entwicklern nicht beachtet und totgeschwiegen wurden, sind diese inzwischen immerhin dazu übergegangen, das Feedback der Spieler ernst zu nehmen und entsprechende Änderungen vorzunehmen, um die Balance wiederherzustellen.

Vor allem bei Problemen im Battle-Royale-Ableger Warzone reagieren die Entwickler nun verhältnismäßig schnell und nehmen innerhalb kürzester Zeit Änderungen vor, wenn sie merken, dass eine Waffe im Spiel dominiert. Die Frage bleibt jedoch: Wie können solche argen Probleme immer noch durch die Qualitätssicherung schlüpfen?