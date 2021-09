Hermine Granger in Minecraft: Fan braucht mehr als 40.000 Blöcke

Harry-Potter-Darstellerin Emma Watson in Minecraft? Ein Fan verewigt die Schauspielerin in einem riesigen Bauwerk. Bild: Mojang Studios, Warner Bros. Pictures.

In der Welt von Minecraft sind schon viele beeindruckende Harry-Potter-Bauwerke entstanden – von Hogwarts bis zur Winkelgasse. Doch ein riesiges Portrait von Hermine-Darstellerin Emma Watson dürfte eine neue Art der Kreation darstellen. Dafür brauchte ein Fan jede Menge Zeit und vor allen Dingen Blöcke.

Emma Watson in Minecraft

Als Hermine Granger hat sich Schauspielerin Emma Watson in viele Teenie-Herzen gespielt und ist damit eine Harry-Potter-Legende geworden. Auch unter Minecraft-Fans tummeln sich viele Bewunderer der Schauspielerin.

Ein Minecraft-Spieler hat sich der Herausforderung gestellt, ein riesiges Pixelart-Portrait der Schauspielerin anzufertigen und einem Freund damit eine Freude zu machen.

Für das gigantische Bild hat der Erbauer sogar den schwierigen Weg gewählt. Denn im Survival-Modus kann man nicht frei über die gewünschten Blöcke verfügen, sondern muss sie sich noch mühsam zusammensuchen. Insgesamt brauchte er dafür ganze 42.000 Blöcke, was in Minecraft-Dimensionen verdammt viel ist!

Die Überraschung für den Beschenkten ist allerdings mehr als gelungen, wie die Dokumentation des schwierigen Bauprojekts in diesem YouTube-Video zeigt:

Wie lange hat das Projekt gedauert?

Mit der Hilfe von einigen Minecraft-Verbündeten, die beim Sammeln der Ressourcen mit angepackt haben, brauchte der fleißige Ersteller ganze 30 Stunden, um das Bild der Harry-Potter-Darstellerin zu vervollständigen.

Durch die integrierte Minecraft-Karte, die einen Vogelblick auf ein bestimmtes Areal der Welt ermöglicht, wird das Pixelart-Portrait sichtbar.

Im Reddit-Thread zeigt sich die Community mit dem Ergebnis begeistert und spendiert der Kreation fast 3.000 Upvotes.

Ein Reddit-Nutzer gibt Einblicke, wie genau dieses Pixel-Bild von Emma Watson entstanden sein könnte. Offenbar gibt es bestimmte Programme, die das Gerüst für das Bild in die Welt platzieren und somit einen Teil der Arbeit sparen können. Sogar das Setzen der in eurem Inventar befindlichen Blöcke kann damit automatisiert werden. Dennoch benötigt ein solches Bild viel Vorbereitung und einiges an Planung, um es umzusetzen.

