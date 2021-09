Pokémon-Legenden: Arceus – Neuer Trailer sorgt für Fan-Hype

Pokémon-Legenden: Arceus bekommt einen neuen Trailer spendiert. (Bildquelle: Game Freak, Getty Images / Ysr Dora)

Ein neuer Trailer für Pokémon-Legenden: Arceus lässt Fanherzen höherschlagen. Hier erfahrt ihr alle Neuheiten sowie offene Fragen aus der Community. Auch Die Pokémon-Remakes zu Diamant und Perle melden sich zurück.

Pokémon-Legenden: Arceus stellt königliche Pokémon vor

Ein brandneuer Trailer zum Action-RPG Pokémon-Legenden: Arceus ist da – und damit auch eine Menge neuer Informationen zum Spiel. Unter anderem sollt ihr euren Spielcharakter wieder in allerlei Kleidungsstücke stecken können und riesige, königliche Monster warten nur darauf, euch zum Kampf herauszufordern.

Das sind alle neuen Infos, die der Trailer hergibt:

Elysien-Flöte: Mit dem Blasinstrument lassen sich diverse Reit-Pokémon anlocken.

Customization: Im Friseursalon und der Schneiderei in Jubeldorf könnt ihr das Aussehen eurer Spielfigur nach Belieben anpassen. Das Dorf verfügt des Weiteren über ein Fotoatelier, in dem ihr euch gemeinsam mit euren Pokémon ablichten lassen könnt.

Könige und Königinnen: Es gibt königliche Pokémon, die größer und mächtiger sind als normale Monster. Im Trailer könnt ihr einen Blick auf den König des Waldes werfen: Axantor sieht aus wie eine Weiterentwicklung von Sichlor.

Wächter und Wächterinnen: Um die Königs-Pokémon zu beschützen und sie mit Nahrung und Opfergaben zu versorgen, gibt es die Wächter und Wächterinnen. Der Trailer stellt die interessanten Charaktere kurz vor.

Schaut euch hier den neuen Trailer an:

Auf Reddit und in den YouTube-Kommentaren des Videos wächst die Vorfreude der Fans. Viele schreiben, dass sie jetzt umso mehr gehypt sind. Im Nintendo-Switch-Subreddit ist einem Spieler aber auch folgendes Kuriosum aufgefallen: In Pokémon-Legenden: Arceus bekommt ihr ein Handy, das sogenannte ArceusPhone in die Hand gedrückt. Ob das so gut in das Vergangenheits-Setting eines feudalen Sinnohs passt? (Quelle: Reddit)

Das Spiel soll am 28. Januar 2022 erscheinen. Vorbestellen könnt ihr es bereits hier:

Pokémon-Legenden: Arceus [Nintendo Switch]

Auch die Sinnoh-Remakes bekommen neuen Trailer

Mit seinem schicken, nagelneuen Trailer steht Legenden: Arceus nicht alleine da. Auch Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle haben ein paar neue Eindrücke mitgebracht, die euch interessieren könnten.

Der Trailer stellt folgende Features vor:

Platz der Treue: Spaziert hier mit bis zu sechs Pokémon entlang um eure Freundschaft zueinander zu stärken. Nach dem Spaziergang können eure Monsterchen hinter euch herlaufen.

Bereitet Knurspe zu: Mit dem zubereiteten Leckereien könnt ihr die Werte eurer Pokémon beeinflussen.

Pokétch: Die Poké-Watch ist als nützliches Gadget wieder mit dabei und dient euch unter anderem als Schrittzähler, Pensionprüfer, Beerensucher und Itemradar.

Den Trailer haben wir euch hier eingebettet:

Auch hier sind Fans hin und weg und freuen sich schon auf den erneuten Nostalgietrip, der euch ab dem 19. November auf eurer Nintendo Switch erwartet. Auf welches der beiden Abenteuer freut ihr euch schon am meisten?