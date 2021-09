Skyrim: Spieler wird von eigenem Sohn kaltblütig verraten

Die Kinder in Skyrim haben es faustdick hinter den Ohren. Bildquelle: Getty Images/ BrianAJackson

Ein Kind zu erziehen ist nicht einfach. In The Elder Scrolls 5: Skyrim können die kleinen Biester immerhin weitestgehend auf sich selbst aufpassen. Ein Fan muss aber feststellen, dass er seinem Sohn besser keinen Dolch in die Hand geben sollte.

Skyrim-Fan hat Ärger mit seinem Sohn

Der Hearthfire-DLC für The Elder Scrolls 5: Skyrim ermöglicht es euch nicht nur ein eigenes Haus zu bauen. Ihr könnt auch eine Familie gründen und zusammen mit eurem Lebenspartner ein Kind adoptieren. Der Reddit-User Misérabell meint es mit seinem eigenen Nachwuchs jedoch etwas zu gut. Ein daedrischer Dolch der Lähmung ist vielleicht kein passendes Geschenk für einen Sechsjährigen.

Elternschaft heißt jedoch auch von seinen Kindern zu lernen und der Skyrim-Fan wird diesen Fehler sicherlich nicht noch ein zweites Mal wiederholen. Nachdem er zuschauen will, wie sein Sohn mit dem gefährlichen Geschenk spielt, fängt er sich direkt einen Schlag mit dem Dolch ein und fällt paralysiert zu Boden. Ein Unfall oder doch Absicht? Das Kind scheint das Schicksal seiner Mutter jedenfalls wenig zu kümmern, denn es spielt einfach weiter.

Skyrim-Fans zweifeln am Erziehungsstil des Spielers.

Der kaltblütige Verrat kommt bei den Fans auf Reddit ebenfalls gut an. Der User Generic_Bob_ schreibt, dass er großes Glück hatte ihm nur einen "gewöhnlichen" Dolch gegeben zu haben. Mit den richtigen Tricks lassen sich in Skyrim schließlich auch Waffen verzaubern, die ihr Ziel tagelang lämen - in Echtzeit.

Andere User zweifeln auch an dem Erziehungsstil des Spielers. Immerhin hätte er seinen Sohn zunächst auch mit einem der 40 Eisendolche üben lassen können, die er mit sich herumträgt. Wenn er seinem Sohn direkt eine magischen Waffe schenkt, die mit Metall aus der Reich des Bösen geschmiedet wurde, hat er sein Schicksal vielleicht auch verdient.

