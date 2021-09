Neue Zelda-Inhalte: BotW-Mod bekommt dickes Update

Erlebt frische Abenteur in der Welt von Hyrule. Bild: Nintendo / Getty Images - Atstock Productions

Falls ihr gefühlt bereits alles in der Welt von Link und Co. im aktuellen Zelda-Ableger erkundet habt, solltet ihr einen Blick auf die folgende Erweiterung werfen. Wir verraten euch, was es dort zu sehen gibt und wo ihr euch den Spielspaß herunterladen könnt.around

Viel Neues in größter BotW-Mod

Die Modifikation für [The Legend of Zelda Breath of the Wild](https://www.spieletipps.de/game/zelda-hd/ "Zur Übersichtsseite von The Legend of Zelda Breath of the Wild) hört auf den Namen Second Wind, ist ein Fanprojekt und laut Entwickler Waikuteru die zurzeit größte Mod für das Spiel. Nun erhält die groß angelegte, kostenlose Erweiterung das bislang umfangreichste Update mit zahlreichen neuen Inhalten zum Durchspielen.

Frisch dazugekommen sind neben mehreren Quests, Waffen und Gegnern auch eine brandneue Stadt namens Ordon. Dieses Dorf findet ihr auf der Nordwestseite von Hyrule. Im Auftrag von Impa sollt ihr einem Ritter unter die Arme greifen. Natürlich macht ihr euch sofort auf den Weg, um eure Unterstützung anzubieten.

Die vollständige Präsentation inklusive Komplettlösung:

Dort angekommen erwarten euch einzigartige NPCs mit denen ihr auch gleich interagieren könnt. Innerhalb der Ortschaft befindet sich ein Laden für den täglichen Heldenbedarf und eine Schmiede, auf die ihr zurückgreifen könnt. Ein Minispiel rundet die Sache ab.

Zelda: BotW-Mod – Lösungsvideo der Hauptquest

Solltet ihr an der ein oder anderen Stelle mal nicht weiterkommen, liefert der Entwickler die passende Komplettlösung sofort mit. Doch Vorsicht: Das Präsentationsvideo behandelt lediglich die Hauptstory. Ein Video mit Nebeninhalten soll aber folgen.

Wo kann ich downloaden? Das Update steht euch über den offiziellen Discord-Server zur Verfügung. Nachdem ihr euch mit einem Benutzernamen eingeloggt habt, erhaltet ihr Zugriff auf den Download und die FAQ. Dort wird euch erklärt, was ihr bei der Installation beachten müsst.

Alle, die noch tiefer eintauchen wollen, können das Vorhaben finanziell über eine eigene Patreon-Seite unterstützen und so schon früher in aktuelle Spielinhalte hineinschnuppern. Abhängig von eurem Mitgliedsstatus werdet ihr an gleicher Stelle auch regelmäßig mit aktuellen Posts und Videos zu Neuigkeiten rund um Second Wind auf dem Laufenden gehalten.