Steam-Überraschung: Viele Spieler holen großartiges Weltraumspiel nach

Ein von Kritikern und Spielern gefeiertes Weltraumabenteuer auf Steam sichert sich gerade einen Platz in der Topsellerliste. Dank einem Sale ist es der beste Moment, um Outer Wilds jetzt endlich nachzuholen.

Weltraumspiel auf Steam stürmt die Charts

Das im Jahr 2019 erschienene Outer Wilds beantwortet die Frage, wie "Und täglich grüßt das Murmeltier" im Weltall aussehen würde. In dem Rätsel und Erkundungsspiel müsst ihr ein seltsames Sonnensystem erforschen, das sich ständig verändert.

Das Problem daran: Ihr seid in einer Zeitschleife gefangen, weswegen ihr das System immer wieder neu erkunden müsst. Dann gilt es, euer erlangtes Wissen nutzen, um mehr über das Schicksal und die Geheimnisse des rätselhaften Ortes zu erfahren. Der Trailer gibt euch bereits einen Ausblick darauf, welche Planeten ihr in Outer Wilds erkunden könnt.

Alle lieben Outer Wilds

Falls euch das Spielprinzip gefällt, ist jetzt der perfekte Moment, um mit Outer Wilds zu starten. Bis zum 5. Oktober ist das Spiel auf Steam um 40 Prozent reduziert und kostet nur noch 12,59 Euro. Die Archaeologist Edition, die auch die neue Erweiterung Echoes of the Eye beinhaltet ist um 32 Prozent reduziert und kostet aktuell 22,64 Euro. Erweiterung und Sale sorgen dafür, dass das Weltraumabenteuer nach zwei Jahren wieder in der Liste der Topseller landet, wo es aktuell auf dem siebten Platz steht.

Die Nutzerrezensionen auf Steam fallen überwältigend positiv aus. 96 Prozent der Bewertungen empfehlen das Spiel. Viele User schreiben, mit Outer Wilds eine einzigartige Erfahrung gemacht zu haben. Unsere Kollegen von GIGA Games bewerten es in ihrem Tets sogar mit einer perfekten 10/10.

