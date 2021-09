Zocken im Bett: Erste Gaming-Matratze macht's möglich

Eine Gaming-Matratze soll euch dabei helfen, vom Bett aus zu zocken. (Bildquelle: Getty Images: Stasys Kudarauskas, Ljupco, Alexey Kabanov)

Abgedrehte Gadgets für Gamer gibt es bereits wie Sand am Meer – und nun kommt das nächste. Ein japanisches Unternehmen will nun nämlich die erste Gaming-Matratze salonfähig machen. Aber was macht die Matratze so besonders?

Was soll denn eine Gaming-Matratze sein?

Ihr seid es leid, euch ständig auf die Couch oder einen Stuhl setzen zu müssen um Videospiele zu spielen? Dann hat das japanische Unternehmen Bauhütte das perfekte Produkt für euch: die "Gaming Mattress" ("Gaming-Matratze"). Das gute Stück kommt in drei verschiedenen Größen und soll Gamer-Freunde zur absoluten Bequemlichkeit verhelfen. (Quelle: Bauhütte)

Laut dem Hersteller sei die Matratze eine "Urethan-Matratze von hoher Qualität, die die Schlafatmosphäre eines Gamers unterstützt." Was damit genau gemeint sein könnte, zeigen die Bilder zum Produkt:

So soll die Matratze ungefähr zum Einsatz kommen. (Bildquelle: Gamerant)

Das Konzept der Matratze scheint also recht simpel zu sein: Sie soll klein und flach genug sein, damit all das wichtige Gaming-Equipment einfach drumherum passt. Wie bequem das dann im Endeffekt ist, lässt sich von den Bildern allein natürlich nicht ablesen.

Wer nun Interesse an einer eigenen Gaming-Matratze hat, der hat vorerst wohl erst einmal Pech bei der Suche. Die einzigartige Matratze gibt es nämlich bisher nur in Japan zu kaufen, wo sie umgerechnet knapp 215 Euro kostet.

Wer sowieso lieber im Sitzen spielt, sollte sich folgenden Gaming-Stuhl anschauen:

Gaming-Zubehör wird immer abgefahrener

Das japanische Unternehmen hat, zusätzlich zur Matratze, auch noch das passende Bett im Angebot. (Quelle: GIGA Games)

Abgesehen davon ist Bauhütte aber nicht das einzige Unternehmen, welches extra auf Gamer zugeschnittene Möbel und andere Gadgets verkauft. Vor einigen Wochen machte auch Razer Schlagzeilen mit seinen FFP2-Smart-Masken für Gamer:

Was kommt als nächstes? Gaming-Uhren, Gaming-Kühlschränke, ganze Gaming-Wohnungen? Anscheinend ist die Gamifizierung von Möbelstücken und Accessoires auf jeden Fall ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben.

Auf das Gaming-Bett folgt die Gaming-Matratze – logisch. Was meint ihr wird als nächstes kommen? Wir bleiben gespannt.