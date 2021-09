FIFA 22 unspielbar? Xbox-Gamer beschweren sich bei EA

FIFA 22 ist laut Gamern auf der Xbox Series S kaum spielbar. (Bildquelle: Giulio Fornasar, Getty Images)

Vor dem bevorstehenden Release von FIFA 22 gibt es anscheinend noch einiges zu tun: Die Fußball-Simulation ist auf der Xbox Series S kaum spielbar: Gamer geigen EA deswegen online die Meinung und der Publisher verspricht Besserung.

Seit dem Launch der 10-stündigen Testphase von FIFA 22 berichten Gamer von visuellen Problemen auf der Xbox Series S, die das Spiel quasi komplett lahmlegen. EA-Mitarbeiter versuchen, in den stetig anwachsenden Beschwerde-Threads zu beschwichtigen, doch eine Lösung scheint zwei Tage vor Release des Spiels noch nicht in Sicht.

Xbox Series S: FIFA 22 mit schweren Grafik-Problemen

In mehreren mittlerweile ziemlich langen Reddit- und EA-Forum-Threads berichten Gamer, die FIFA 22 auf der Xbox Series S testen, von Problemen wie pixeligen Texturen, unscharfen Auflösungen, langsamen Ingame-Menüs und Framerate-Aussetzern.

Aktuell scheint von diesen Problemen tatsächlich nur die Xbox Series S betroffen zu sein – auf der Series X läuft FIFA 22 wohl tadellos. Doch Besitzer der Series S lassen sich davon selbstverständlich nicht trösten und viele Kommentatoren geben an, ihre Vorbestellungen des Spiels storniert zu haben.

FIFA 22: EA sucht nach einer Lösung

Im EA-Forum häufen sich die Meldungen von enttäuschten Spielern, die ihrem Frust über die Probleme von FIFA 22 freien Lauf lassen. Einige EA-Mitarbeiter haben in dem Thread um Geduld gebeten und bestätigt, dass es sich hierbei anscheinend nicht um einen kleinen Fehler handle – ansonsten wäre das Problem bereits behoben worden. (Quelle: EA)

Aktuell müssen sich Spieler also darauf verlassen, dass EA an der Performance von FIFA 22 auf der Xbox Series S arbeitet und das Spiel für den Release am 1. Oktober bereit sein wird – allerdings rennt dem Publisher dafür natürlich die Zeit davon.

In unserem Video zeigen wir euch, was wir im September in der Redaktion zocken:

Der Release von FIFA 22 steht vor der Tür, aber aktuell präsentiert sich das Spiel zumindest auf der Xbox Series S noch nicht bereit fürs Debüt. Es bleibt nur zu hoffen, dass EA die Grafik- und Performance-Probleme für die kommende Fußball-Simulation zeitnah ausbügelt.